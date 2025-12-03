Once ofertas se disputan la dirección de obra del último tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil

Imagen de las obras del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil.

Once empresas compiten por el contrato de dirección de obra del tramo del Metro de Málaga entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, valorado en 2,3 millones de euros. El contrato incluye la supervisión técnica, económica y de plazos del proyecto, además de asistencia durante el periodo de garantía de dos años. El tramo abarca 510 metros e incluye la construcción de la estación Hospital Civil, próxima al nuevo hospital, con obras cofinanciadas por fondos europeos Feder. Las obras de infraestructura, vías y control de calidad de este tramo cuentan con un presupuesto base de 61,65 millones de euros y han recibido 16 ofertas.

A la espera de que se adjudiquen los trabajos de construcción del tramo del Metro de Málaga entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, la Junta de Andalucía avanza en la contratación de la asistencia técnica que asumirá la dirección de obra de infraestructura y urbanización en este tajo.

De acuerdo con el acta de la mesa de contratación encargada de esta licitación, reunida el pasado 27 de noviembre, son once las entidades que pugnan por hacerse con este contrato, valorado en unos 2,3 millones de euros (IVA incluido). El plazo estimado es de 39 meses.

Estas son las ofertas:

UTE OMICRON AMEPRO S.A.-META ENGINEERING S.A.-LINDEO INGENIEROS S.L. UTE DRACE GEOCISA S.A.-ENSAYOS Y PROYECTOS S.L. UTE CEMOSA-TYLIN SPAIN S.L. UTE BETANCOURT INGENIEROS S.L.P.-ICYFSA INGENIERÍA S.L. UTE WSP SPAIN-APIA S.A.-TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.-CIVILE ICF S.L. UTE GESER INGENIEROS CONSULTORES S.L.-CONSULTRANS S.A.-SYSTRA SUBTERRA INGENIERÍA S.L.U. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 S.L.-PROINTEC S.A.U. UTE TÉCNICA Y PROYECTOS S.A.-ARCS ESTUDIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS S.L. UTE OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S.A.-EIS GUÍA CONSULTORES S.L. UTE ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L.-ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

La dirección de obra viene a funcionar como una especie de "defensora y administradora" del buen desarrollo de los trabajos de ejecución material del tramo del suburbano, ejerciendo como representación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía hasta la recepción definitiva de la operación.

Por ello, tal y como se remarca en el pliego de condiciones, "cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepción definitiva, incluyendo una asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra durante el periodo de garantía de dos años".

Este contrato abarca el tramo de 510 metros de Eugenio Gross a Blas de Lezo, cuyas obras se encuentran en licitación con un presupuesto base de 61,65 millones de euros y por el que se han recibido 16 ofertas.

Tanto las obras de infraestructura y superestructura de vías, como la asistencia técnica y el control de calidad, que se licitará en breve, están cofinanciadas con fondos europeos Feder.

El tercer tramo, que se inicia una vez rebasada la estación La Trinidad (correspondiente al segundo tramo en ejecución) y finaliza junto al Hospital Civil, discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar.

Contempla la construcción de la única estación denominada Hospital Civil, localizada junto al equipamiento sanitario y próxima al Nuevo Hospital.