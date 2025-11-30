Belarra envía una carta a Sánchez para que desautorice la construcción de la Torre del Puerto: "Es un grave perjuicio para Málaga"

Las claves nuevo Generado con IA Ione Belarra y Martina Velarde han solicitado al Gobierno la paralización del proyecto de hotel-rascacielos en el Dique de Levante, alegando que supone un grave perjuicio para Málaga y carece de justificación basada en el interés general. Las diputadas afirman que el rascacielos tendría un impacto irreversible en la bahía, rompería la silueta histórica de la ciudad y está promovido por un fondo de inversión extranjero sin necesidad acreditada. El diseño actual del proyecto no coincide con el ganador del concurso público original, y expertos cuestionan la transparencia y legalidad del procedimiento debido a cambios sustanciales realizados. El rechazo al proyecto es amplio, con más de mil alegaciones, apoyo de entidades culturales y científicas, y una encuesta que sitúa en un 75% la oposición ciudadana, además de deficiencias administrativas y falta de participación ciudadana en la tramitación.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la diputada Martina Velarde han pedido formalmente al Gobierno que paralice la tramitación del hotel-rascacielos proyectado en el Dique de Levante, la futura Torre del puerto de Málaga. En una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, las parlamentarias expresan su “preocupación y rechazo” ante una iniciativa que, según subrayan, “carece de una justificación real basada en el interés general” y supondría “un grave perjuicio para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía”.

Belarra y Velarde sostienen que el rascacielos tendría “un impacto irreversible” en la bahía, al elevarse por encima “de cualquier otro edificio de la ciudad e incluso del Monte Gibralfaro”, y que “rompería por completo la silueta histórica de la ciudad”. Aseguran que “la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente”, motivo por el cual cuestionan que pueda considerarse un proyecto de interés general. Recuerdan, además, que está promovido “por un fondo de inversión extranjero para un hotel de gran lujo, sin una justificación real que avale su necesidad”.

En su misiva, ambas diputadas insisten en que el diseño en tramitación “no coincide” con la propuesta ganadora del concurso público convocado para este enclave. Afirman que los promotores abandonaron aquella idea inicial y “se encargó un edificio completamente distinto, incrementando su altura hasta los 144 metros y modificando elementos esenciales”. En este punto, alertan de que “numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial”, poniendo en duda “la transparencia y legalidad del procedimiento”.

Las parlamentarias recuerdan que el rechazo al proyecto es "amplio y documentado". Subrayan que existen más de mil alegaciones y el apoyo de entidades culturales, profesionales y científicas, además de dos procedimientos contencioso-administrativos impulsados por la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y por la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Citan también una encuesta de Sur que sitúa en un 75% la oposición ciudadana.

Belarra y Velarde acompañan su escrito con un informe técnico de 80 páginas elaborado por especialistas en patrimonio y urbanismo. Este documento apunta “deficiencias administrativas graves”, una evaluación insuficiente de la movilidad y del impacto ambiental, una viabilidad económica sin acreditar y un “déficit profundo” de participación ciudadana en una tramitación que se prolonga desde hace más de una década.

La carta defiende que, si Málaga necesitase nuevas plazas hoteleras de gran categoría, “sería perfectamente factible evaluar otras localizaciones, junto a otra altura y volumetría posibles, mucho más apropiadas que un punto tan sensible y estratégico como el Dique de Levante”. En su lugar, apuestan por destinar este espacio a usos públicos, zonas verdes o equipamientos de bajo impacto.

En conclusión, las diputadas recuerdan que la autorización del Consejo de Ministros solo puede concederse si el proyecto responde claramente al interés general, algo que “no existe” a su juicio. “No existe consenso técnico, social ni institucional; el impacto sobre el paisaje sería irreversible; la tramitación presenta déficits notables; y el beneficio tangible recae casi exclusivamente en intereses privados”, sostienen. Por ello, reclaman de manera expresa que no se autorice la excepción necesaria para levantar la torre y piden repensar el Dique de Levante “desde una lógica de uso público y sostenibilidad urbana”.