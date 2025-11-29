Abre Popeyes en la Alameda Principal de Málaga: pollo frito estilo Luisiana junto al pajarete de Casa del Guardia

La cadena de pollo frito Popeyes ultima la apertura de su primer local en el Centro Histórico de Málaga.

Después de activar los trámites administrativos a mediados del pasado mes de septiembre, la seña de identidad de la firma de restauración luce ya sobre la fachada del edificio número 20 de la Alameda Principal.

El local se localiza en uno de los grandes ejes comerciales de la capital de la Costa del Sol. La estampa de Popeyes genera un contraste ciertamente llamativo y marcado de simbolismo con respecto a la tradición de la taberna Casa del Guardia, que se emplaza a apenas unos metros.

El peso de la restauración en la Alameda, que fue sometida años atrás a una ambiciosa obra de semipeatonalización, cerrando al tráfico los laterales norte y sur, es más que evidente.

Estado del interior del local.

A la llegada de Popeyes hay que añadir la de Five Guys, que hace apenas unos días puso en marcha su primer establecimiento en el entorno del casco antiguo.

Popeyes cuenta actualmente con tres establecimientos en la capital de la Costa del Sol: uno de ellos en el Centro Comercial Vialia, otro en el Plaza Mayor y otro en la calle Marisma, en las proximidades de Teatinos.

Esta cadena tiene cerca de 50 años de experiencia y más de 3.100 restaurantes en 25 países. Su oferta trata de trasladar la comida de Luisiana, caracterizándose por sus recetas al estilo de Nueva Orleans.

Así, Popeyes llegó a España con una amplia propuesta de productos, incluyendo opciones de pollo a la plancha, como los nuggets o la pechuga de pollo grilled que usamos en nuestros sándwiches, wraps y ensaladas, que destacan por su calidad, dado que están hechas con pechuga de pollo fresca, marinada en sus especias, y responden a la búsqueda de alternativas más ligeras por parte de los consumidores.