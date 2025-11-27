El encendido de las luces de Navidad de Málaga obliga a cortes de tráfico en la Alameda y el Paseo del Parque

Las claves nuevo Generado con IA El encendido de las luces de Navidad en la calle Larios de Málaga se celebra este viernes a las 18:30, atrayendo a miles de personas al Centro Histórico. Se aplicarán cortes de tráfico en la Alameda Principal (entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle) y el Paseo del Parque entre las 16:00 y las 22:00 horas. El transporte público, como autobuses y taxis, podrá acceder parcialmente, mientras los vehículos privados serán desviados hacia el Paseo de los Curas. Varias líneas de la EMT tendrán recorridos desviados y se anularán paradas en la Alameda Principal; informadores asistirán a los usuarios en los principales puntos afectados.

El encendido de las luces de Navidad en calle Larios inaugura, oficialmente, la cuenta atrás de las fiestas en Málaga capital.

El acto, previsto para las 18:30 horas de este viernes, se ha convertido en los últimos años en una especie de imán para miles de personas, que se acercan al Centro Histórico para asistir al evento.

Y, como consecuencia, el Ayuntamiento se ve obligado a tener que aplicar importantes restricciones del tráfico en el entorno directo.

En concreto, según han dado a conocer este jueves desde la Casona del Parque este, la Policía Local cortará este viernes al tráfico el tramo de la Alameda Principal que se alarga entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle.

La afectación prevista se extenderá en el tiempo entre las 16:00 horas hasta las 22:00 horas.

Al tiempo, en la calle Córdoba se restringirá el giro a la derecha para acceder a la Alameda Principal en sentido este.

Igualmente, el Paseo del Parque quedará cortado, excepto para el transporte público.

De este modo, la circulación privada será desviada hacia el Paseo de los Curas, mientras autobuses y taxis podrán acceder hasta la confluencia con Boquete del Muelle, donde serán desviados hacia la avenida Manuel Agustín Heredia.

De cara al sábado, cuando tendrá lugar la primera proyección del video-mapping sobre la torre sur de la Catedral (con pases a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas desde el sábado, 29 de noviembre, hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) el tráfico de salida por Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

Esta planificación podrá sufrir modificaciones por motivos de seguridad.

En este sentido, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad desde las 15:00 horas de mañana, 28 de noviembre, hasta las 10:00 horas del 5 de enero de 2026.

Autobuses de la EMT

El próximo viernes, 28 de noviembre, entre las 16:00 y las 22:00 horas, aproximadamente, la plaza de La Marina y parte de Alameda Principal (tramo entre las calles Larios y Córdoba) estarán cortadas al tráfico.

Por ello, determinadas líneas de la EMT desviarán su recorrido habitual con la consiguiente anulación de las paradas de autobús ubicadas en el lateral sur de la Alameda Principal (sentido este).

Los desvíos previstos son los siguientes:

Sentido avenida de Andalucía: los desvíos de líneas que se dirijan desde Paseo del Parque hacia la avenida de Andalucía se realizarán a la altura de Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia y calle Córdoba para regresar a Alameda Principal.

Sentido Paseo del Parque: los desvíos de líneas que se dirijan desde la avenida de Andalucía hacia el Paseo del Parque se realizarán a la altura de Alameda de Colón, avenida Manuel Agustín Heredia, Boquete del Muelle y Paseo del Parque.

Las líneas 7 y 20 procedentes de la avenida de Andalucía realizarán su recorrido por la Alameda de Colón para girar hacia la avenida Manuel Agustín Heredia, sentido oeste.

Para facilitar el correcto acceso a los autobuses, la EMT va a disponer un equipo de informadores distribuidos en las zonas de la Alameda Principal norte, Alameda Principal sur y la avenida Manuel Agustín Heredia.