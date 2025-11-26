Revés para la Torre Chipperfield en Málaga: Puertos del Estado pide más informes antes de continuar

Infografías del diseño de la Torre Chipperfield en el puerto de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Puertos del Estado ha devuelto el expediente de la Torre Chipperfield en el puerto de Málaga, pidiendo una mayor justificación del interés general y más informes técnicos antes de continuar con el proyecto. El presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, confirma que la decisión se debe a cuestiones procedimentales y no al fondo del asunto, aunque supone un traspiés tras diez años de trámites. El proyecto de hotel de lujo, promovido por el fondo catarí Al Alfia y Hesperia, ha suscitado gran presión política y cuenta con contenciosos judiciales interpuestos por colectivos ciudadanos y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Revés para la Torre del Puerto de Málaga. Casi un mes después de que la Autoridad Portuaria enviase a Madrid la propuesta de construcción del hotel de 144 metros de altura diseñado por David Chipperfield y promovido por el fondo catarí Al Alfia y Hesperia, el expediente inicia el viaje de regreso a Málaga.

En una decisión del todo sorprendente, Puertos del Estado ha comunicado al Puerto de Málaga su decisión de devolver el asunto.

Así lo confirma el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, quien, si bien asegura no tener aún el escrito formal, sí admite la existencia de conversaciones en los últimos días en este sentido.

De acuerdo con lo expuesto por Rubio a EL ESPAÑOL de Málaga, el organismo estatal justifica su movimiento en la necesidad de ampliar la "justificación del interés general" de la torre, así como la aportación de "más informes técnicos".

"Básicamente nos piden dar más pasos; es más un tema procedimental, porque no entra en el fondo del asunto, ni si la torre vale o no vale", explica.

Si bien el pronunciamiento de Puertos del Estado no invalida la iniciativa empresarial, sí supone un traspiés de consideración. Hay que recordar que la apuesta por desarrollar un gran complejo hotelero en los terrenos ganados tras la construcción del dique de Levante acumula ya diez años de trámites.

Algunas fuentes consultadas relacionan la posición adoptada por el ente estatal en la "enorme presión" que existe en relación con la torre.

Infografías del diseño de la Torre Chipperfield en el puerto de Málaga.

De un lado, hablan de "histeria" en el PSOE de Málaga, que si en el origen del proyecto mostró su apoyo a la iniciativa, en los últimos años se ha mostrado claramente en contra.

Y de otro hay que tomar en consideración el hecho de que se trata de una intervención que puede rondar los 200 millones de inversión y que tiene detrás a un fondo de origen catarí y a una empresa catalana.

A la espera de novedades, parece claro que una vez en sus manos, el Puerto de Málaga acompasará los tiempos de respuesta a las exigencias de Puertos del Estado.

Hay que recordar, además, la existencia de sendos contenciosos judiciales interpuestos por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo contra la modificación urbanística ya aprobada e indispensable para hacer posible el pretendido desarrollo hotelero.