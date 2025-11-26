Málaga desbloquea un gran solar para 300 nuevas viviendas asequibles en la zona de Carretera de Cádiz

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga destina una parcela en la avenida Imperio Argentina, en Carretera de Cádiz, para la construcción de 300 viviendas asequibles. La actuación forma parte del Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027, que prioriza el alquiler a precio asequible para jóvenes y mayores. La parcela, de más de 11.000 m², permitirá edificios de hasta siete plantas y contará con un máximo de 300 viviendas protegidas de uno y dos dormitorios. El pliego de condiciones fija una concesión de 75 años y un uso mixto residencial, comunitario y comercial, sumando estas viviendas a otras 1.414 promovidas por el Consistorio en suelo dotacional.

Málaga suma una nueva oportunidad para paliar el enorme déficit de vivienda a precio asequible. Con este objetivo, el Pleno del Ayuntamiento que se celebra este jueves va a aprobar la oportunidad de destinar una parcela situada en la avenida Imperio Argentina, esquina con el Camino de la Térmica (distrito Carretera de Cádiz) para la ejecución de 300 pisos o alojamientos.

La intervención ahora conocida sigue la hoja de ruta trazada en el Plan de Vivienda y Suelo 2023- 2027, que incluye destinar solares de equipamiento a alojamientos en régimen de alquiler y a un precio asequible.

La parcela que se incorpora al plan de vivienda para jóvenes o mayores cuenta con una superficie de 11.050,62 metros cuadrados y está calificada en el Plan General como equipamiento social E-10.

Esto abre la puerta a que tenga como uso pormenorizado alternativo el de alojamiento dotacional, ya sea de forma exclusiva o en coexistencia con otros equipamientos comunitarios.

Mediante aplicación de lo previsto en la norma andaluza, la parcela tendrá un techo máximo edificable 27.184,52 metros cuadrados para un máximo de 300 viviendas de uno y dos dormitorios. La altura total del inmueble podrá ser de planta baja más 6 y más ático.

Condiciones para la concesión de la parcela

Por su parte, el Instituto Municipal de la Vivienda ya ha redactado el pliego de condiciones por el cual se regirá la licitación por concurso público de la concesión demanial de esta parcela municipal.

Este determina un plazo de concesión de 75 años y que como máximo se promoverán 300 viviendas protegidas o alojamientos protegidos. El 55% de ellas tendrán 45 metros y un dormitorio y el 45% serán de 60 metros cuadrados y de 2 dormitorios.

Respecto a la edificabilidad, ésta deberá destinarse al uso habitacional un máximo de 20.000 metros cuadrados, más un 15% mínimo de estancias y equipamientos comunes, pudiendo destinarse como máximo un 10% para locales comerciales y el resto, 2.184,52 metros, serán de equipamiento asociado a la promoción social, laboral, educativa y comunitaria.

Estas 300 viviendas se suman a las 1.414 que el Consistorio va a promover en suelo dotacional.

Cabe recordar que el 24 de octubre se aprobó el pliego de condiciones por el cual se va a regular la concesión demanial de 14 suelos de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible que se destinarán a jóvenes y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.