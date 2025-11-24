La EMT de Málaga continúa su revolución: invertirá 65 millones en 131 autobuses sostenibles en cuatro años

Las claves nuevo Generado con IA La EMT de Málaga invertirá 65,3 millones de euros en la compra de 131 autobuses sostenibles durante los próximos cuatro años, con el objetivo de que toda la red sea de vehículos cero contaminantes. El plan de renovación de la flota de autobuses continuará hasta 2034, previendo la adquisición de 299 unidades nuevas y una inversión total de 173,1 millones de euros. En 2026, la EMT destinará 21,4 millones de euros a inversiones, incluyendo la compra de 12 nuevos autobuses híbridos articulados, mejoras en instalaciones y tecnología, y la adquisición de cargadores eléctricos. La Sociedad Municipal de Aparcamientos prevé inversiones de 3,6 millones de euros en 2026, destinadas a nuevos aparcamientos disuasorios, mejoras en parkings municipales y ampliaciones de instalaciones.

La revolución que el Ayuntamiento de Málaga impulsó años atrás en su flota de autobuses urbanos tendrá continuidad durante los próximos años. Muestra de ello es el ambicioso plan de inversiones programado para los próximos cuatro ejercicios, que incluye 65,3 millones de euros para la compra de 131 autobuses.

El objetivo final es que toda la red esté servida con vehículos cero contaminantes y sostenibles desde el punto de vista energético.

El proyecto va a ser objeto de debate y aprobación este miércoles, 26 de noviembre, en el Consejo de Administración de la EMT. Una sesión en la que, al tiempo, se analizarán las cuentas previstas para 2026.

Las mismas, según ha adelantado este lunes el Ayuntamiento, incorporan 10,5 millones en inversiones, de los que 5,7 se emplearán en la adquisición de 12 nuevos autobuses híbridos articulados de 18 metros.

La compra de este material forma parte de una estrategia de renovación que continuará hasta 2034, año en el que se alcanzarán las 299 unidades nuevas (70 autobuses eléctricos de 18 metros, 71 híbridos de 18 metros, 99 eléctricos de 12 metros, 30 híbridos de 12 metros, 19 midis eléctricos y 10 minis eléctricos) y los 173.100.000 euros de inversión.

El total de inversiones de la EMT para 2026 asciende a 21.447.823 euros. Junto a la compra de los buses hay que destacar el abono de la cantidad que le corresponde a la empresa municipal para atender a la financiación europea (1.000.000 euros) y a la ejecución de obras para instalar un nuevo sistema de lavado y surtidores en las instalaciones de la EMT en Los Prados (3.800.000 euros).

Por otra parte, 10.947.823 se consignan a sufragar la parte proporcional de las inversiones realizadas en 2025 como son la compra de 17 autobuses (12 híbridos articulados de 18 metros –5.700.000 euros– y 5 midis eléctricos –2.700.000 euros), a la nueva aplicación de gestión que ha implementado la EMT (850.000 euros), a la compra de un camión remolque, depósito de combustible y enfriadora (622.000 euros) y a la adquisición de 7 cargadores eléctricos (1.075.823 euros).

En los últimos años, la EMT ha incorporado 93 nuevos autobuses sostenibles (34 eléctricos y 59 híbridos).

El pasado viernes se pusieron en funcionamiento los primeros 10 híbridos articulados que se han adquirido, de un total de 22. Los 12 restantes, se pondrán en servicio en las próximas semanas. Por su parte, en 2026 se espera que lleguen otros 12 del mismo tipo.

Presupuesto Smassa

Por su parte, el consejo de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, que también se celebrará el miércoles, aprobará su presupuesto para el próximo año.

Las inversiones previstas ascienden a 3.607.850 euros, incluyendo 300.000 euros para continuar avanzando en los proyectos de aparcamientos disuasorios previstos en la ciudad (Arroyo Totalán y entorno Martín Carpena), y 600.000 euros para el inicio de la obra del aparcamiento en superficie proyectado en los Baños del Carmen.

Además, se destinan 816.000 euros para continuar con las obras de mejora en los aparcamientos municipales; 300.000 euros para el inicio de las actuaciones de mejora del depósito de vehículos; y 100.000 euros para el proyecto de integración urbana de un espacio existente junto al depósito de la grúa, ubicado en La Princesa, para ampliar esta instalación municipal.