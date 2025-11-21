Raphael vuelve a Málaga capital tras su parón por enfermedad: actuará el año que viene en el Martín Carpena

Las claves nuevo Generado con IA Raphael actuará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga el 28 de noviembre de 2026, marcando su regreso a la ciudad tras un parón por enfermedad. El concierto forma parte de la gira RAPHAELÍSIMO 2026, en la que el artista repasa sus grandes himnos como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', además de piezas de su álbum homenaje a la chanson française. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de los canales habituales, como www.malagaentradas.com. Raphaelísimo se presenta como una experiencia musical y emocional que celebra las seis décadas de carrera de Raphael, conectando con públicos de todas las edades y estilos.

La leyenda viva de la música en español, Raphael, anuncia su esperado regreso a Málaga con un concierto único el 28 de noviembre de 2026 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, dentro de su imponente gira RAPHAELÍSIMO 2026.

El anuncio de esta fecha es muy especial, ya que tras el parón por enfermedad que tuvo que hacer (por un linfoma cerebral del que fue tratado), Raphael no había actuado en la capital. Sin duda, promete ser una noche de magia y música en mayúsculas. Las entradas ya han salido a la venta en los puntos habituales de venta como www. malagaentradas.com

Con Raphaelísimo, el eterno divo de Linares vuelve a superarse y lleva su trayectoria a un nuevo territorio de excelencia sobre el escenario. El espectáculo reúne himnos inmortales como Yo soy aquel, Mi gran noche, Qué sabe nadie o Escándalo, junto a las piezas de su aclamado álbum Ayer… aún, un delicado homenaje a la chanson française y a figuras míticas como Edith Piaf y Charles Aznavour.

La gira, que arrancó en mayo de 2025, se ha convertido en un recorrido emocional por la historia viva de la música en español. Raphael demuestra una vez más que su voz, su presencia y su capacidad interpretativa siguen siendo únicas, conquistando a públicos de todas las edades y gustos.

Más que un concierto, Raphaelísimo se presenta como una experiencia emocional que combina elegancia, una voz legendaria y la fuerza expresiva de un artista que ha marcado seis décadas de música en España y Latinoamérica. Su magnetismo traspasa estilos y fronteras, conectando con seguidores del rock, del indie o de la canción melódica.

El público malagueño podrá vivir el próximo 28 de noviembre de 2026 una noche inolvidable en el Martín Carpena, donde la magia y la grandeza de Raphael alcanzarán su punto más alto.