Detenido un hombre de 37 años por agredir a su pareja a la que mordió en el pómulo en el exterior de La Rosaleda

La madrugada avanzaba tranquila en el aparcamiento exterior de La Rosaleda cuando, de repente, algo rompió la calma. Pasaban las 00.45 del jueves cuando una llamada alertó a la Sala del 092: desde el interior de una autocaravana correctamente estacionada salían gritos y golpes. Quien llamó no sabía exactamente qué ocurría, pero sí que allí dentro algo no iba bien.

Cuando la unidad de la Jefatura de Barrio del Distrito Norte llegó al lugar, ya podía escucharse la discusión antes incluso de acercarse al vehículo. Al asomarse, los agentes comprobaron que el interior de la autocaravana estaba completamente revuelto, signo evidente de que la pelea llevaba rato desarrollándose.

Separaron a la pareja para poder hablar con cada uno por turnos. La mujer, de 27 años, relató que durante la disputa su pareja le había dado varios manotazos en la cara y le había mordido el pómulo. También reconoció que no era la primera vez que sufría un episodio de violencia física. No hizo falta añadir mucho más para que los agentes procedieran a la detención.

El hombre, de 37 años, fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Málaga volvió a recordar que cualquier mujer que sea víctima de violencia de género, o cualquier persona que conozca un caso, puede recurrir al teléfono gratuito 016, un recurso confidencial, anónimo y que no deja rastro en la factura.

Asimismo, el Consistorio cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), donde abogadas especializadas ofrecen atención presencial y telefónica a través del 010 y del 679 661 800 las 24 horas del día, todos los días del año.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.