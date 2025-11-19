Venden entradas desde 58 euros para un evento en el Parque de Huelin que el Ayuntamiento de Málaga niega haber autorizado

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha desmentido la autorización del evento 'The Japan Vibes', anunciado para abril de 2026 en el Parque de Huelin, y advierte que no ha recibido ninguna solicitud para su celebración. La Embajada de Japón en España también ha confirmado que no tiene ninguna relación con el evento y recomienda precaución ante posibles estafas, recordando casos similares en otros países. La web del supuesto evento sigue activa y utiliza imágenes y textos generados por inteligencia artificial, prometiendo actividades y espectáculos japoneses que no están confirmados como reales. El Ayuntamiento aconseja a los ciudadanos verificar la fiabilidad de la información antes de comprar entradas para evitar fraudes, ya que el evento no cuenta con respaldo oficial.

El Ayuntamiento de Málaga ha desmentido este miércoles que haya autorizado la celebración del evento The Japan Vibes, que se publicita tanto a través de una página web (https://thejapanvibes.com/products/malaga) como en redes sociales para los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 en el Parque de Huelin (en el distrito Carretera de Cádiz), con entradas a un precio de hasta 58 euros, aunque estaban ofreciendo descuentos.

De acuerdo a la información publicada por los organizadores, este espectáculo también tiene fechas de celebración previstas entre enero y mayo en otras ciudades del país, como Madrid o Valencia, sobre las que no ha trascendido hasta el momento si han pedido o no permiso.

Tras tener conocimiento de este anuncio y constatar que desde ningún departamento municipal se ha autorizado dicha actividad, el Ayuntamiento ha contactado con la Embajada de Japón en España, desde donde también han confirmado que no tienen ningún vínculo con este evento.

Precisamente desde la Embajada de Japón han publicado un aviso de que el evento "no tiene ninguna relación con la Embajada". "Aconsejamos que tomen las precauciones necesarias, ya que se han observado recientemente los siguientes casos en otros países", han escrito, haciendo referencia a otro comunicado de la Embajada de Japón en Chile en el que se advierte sobre una “posible estafa” relacionada con un evento de temática japonesa.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se recomienda a la ciudadanía que antes de adquirir entradas verifique la fiabilidad de la información, ya que aunque todo parezca real y fiable, no siempre es así.

La web, que aún sigue activa, parece tener sus contenidos de copy hechos con inteligencia artificial, al igual que sus imágenes, usando multitud de iconos. En estos textos prometían espectáculos de geishas, exhibiciones de sumo, menús japoneses con carne de wagyu, sushi... Y hasta fuegos artificiales al culminar la jornada. Pero nada, en principio, es real.