Vía libre para la construcción del nuevo instituto de Soliva: 8,8 millones de inversión y capacidad para 640 estudiantes

Infografía del nuevo instituto proyectado en el barrio de Soliva, en Málaga capital.

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha adjudicado la construcción del nuevo instituto de Soliva en Málaga, con una inversión de 8,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. El centro contará con capacidad para 640 estudiantes, distribuidos en tres líneas de secundaria obligatoria y cuatro de bachillerato. El complejo incluirá 12 aulas de secundaria, 8 de bachillerato, laboratorios, biblioteca, gimnasio, espacios administrativos y zonas exteriores con pistas deportivas, huerto y áreas ajardinadas. El nuevo instituto incorporará un sistema de bioclimatización ecológica y placas solares para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones contaminantes.

Camino despejado para la construcción del nuevo instituto de Soliva, una de las principales zonas de expansión de Málaga capital y emplazamiento de nuevos residentes.

La Junta de Andalucía acaba de formalizar el contrato de ejecución de este equipamiento educativo con la empresa Anfrasa. La suya fue la oferta mejor valorada en el proceso de licitación desarrollado en los últimos meses.

Atendiendo a los detalles de su oferta, la inversión asciende a 8.886.001 euros, mientras que el plazo de obras es de 24 meses.

El nuevo complejo contará con tres líneas de secundaria obligatoria y cuatro de bachillerato. Esto supone una capacidad total de 640 puestos escolares.

El centro se ubicará muy cerca de la Universidad de Málaga, en una parcela de 13.225 metros cuadrados de superficie y tendrá 4.936 metros cuadrados construidos.

El edificio se distribuirá en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

Detalles del complejo

En la zona docente de secundaria obligatoria habrá 12 aulas polivalentes con capacidad para 360 alumnos y alumnas; un aula de música, dramatización y audiovisuales; un aula de educación plástica y audiovisuales; un aula taller, un aula de apoyo y refuerzo pedagógico, un aula de desdoble y un aula de educación especial con aseo adaptado.

En la zona de bachillerato, el centro dispondrá de ocho aulas polivalentes con 280 plazas, un aula de dibujo, dos aulas de desdoble y dos de apoyo y refuerzo pedagógico.

Habrá también tres laboratorios, uno de los cuales se compartirá con ESO, y un aula de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que se utilizará también como aula de prácticas para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

En la zona docente común habrá diez departamentos, una biblioteca, un gimnasio con vestuarios y un núcleo de aseos.

El área de administración albergará los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, despacho de orientación, despacho para las asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y archivo, así como sala y aseos del profesorado.

La cafetería, el almacén, aseos y vestuarios de uso no docente, el cuarto de limpieza y basura y el cuarto para instalaciones formarán parte de los servicios comunes.

En las zonas exteriores del nuevo IES habrá porche cubierto, dos pistas polideportivas, zona de juegos, huerto, área de estacionamiento para el profesorado, zona ajardinada y una reserva de unos 960 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

El nuevo IES de Soliva contará, además, con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática. Se trata de un sistema ecológico de climatización, alternativo al aire acondicionado convencional, que reduce la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua.

Este sistema irá apoyado, además, por la instalación de placas solares fotovoltaicas que permitirán un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.