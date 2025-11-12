El Metro de Málaga al Civil ya se siente en Eugenio Gross: estará unos 30 meses cortada al tráfico

Una persona cruza el paso de peatones de la calle Eugenio Gross, ya cortada al tráfico por las obras del Metro de Málaga.

El Metro de Málaga ha iniciado este miércoles la conquista de la calle Eugenio Gross. Tras tomar posiciones en Santa Elena, el suburbano amplía sus dominios hacia el norte, en un nuevo paso hacia el entorno del Hospital Civil.

Tal y como se anunció la semana pasada, los operarios de las empresas adjudicatarias del segundo de los tres tramos en los que se ha dividido el trazado completo, una alianza empresarial encabezada por FCC, ha procedido al corte total de Eugenio Gross al tráfico.

La vía, por la que a diario transitan del orden de 15.000 vehículos, mostraba desde primera hora de la mañana un aspecto fantasmal.

Vacía de circulación rodada, eran numerosos los chalecos amarillos del personal vinculado a la obra el que deambulaba por el eje, informando, en muchos casos, a no pocos vecinos.

Algunos, ignorantes de lo que va a pasar con el autobús que habitualmente para junto a su casa; otros, con la duda de qué pasa con su coche si vive justo en una de las calles aledañas a Eugenio Gross.

Lo ocurrido en las primeras horas del corte es justo lo que suele suceder cuando la maquinaria del Metro se acerca a un nuevo escenario.

La planificación diseñada por la Junta de Andalucía, como promotora de la operación, de la mano del Área de Movilidad del Ayuntamiento, impacta de lleno en Eugenio Gross, pero garantiza la apertura de Martínez Maldonado durante todo el periodo de obras.

¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta que muchos peatones se hacían al ver las vallas impidiendo el paso de vehículos.

El objetivo que se marcan las empresas es que como mucho sean 30 meses de corte de tráfico, con la voluntad de, en la medida en que los trabajos lo permitan, devolver zonas de la superficie afectada.

Sin haber entrado aún una sola máquina en el eje, la ordenación ya ha traído consigo cierto efecto negativo sobre la circulación de Martínez Maldonado, más congestionada de lo habitual en la primera parte del día.

Algunos conductores, aprovechando el despliegue de agentes de la Policía Local, aprovechaba para consultarles sobre el itinerario que ha de seguir para ir a según qué calles.

Itinerario alternativo

De acuerdo con el mapa dibujado por los responsables de la obra, el recorrido alternativo a fin de evitar el corte de Eugenio Gross es a través de la glorieta de Las Chapas (cuya capacidad fue ampliada hace semanas) y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva (residentes y servicios de emergencias).

Por otro lado, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se mantienen con el tráfico rodado como hasta ahora.

Solamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte–sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.

La longitud completa del tajo, desde el final de la pieza en la calle Hilera, es de 653 metros. Y la materialización de la infraestructura y superestructura alcanza los 46,4 millones de euros (sin IVA).