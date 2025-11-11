Gimnasio, 11 pistas de pádel, 4 de pickleball y piscina: así es el último proyecto de Vals Sport en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Vals Sport reactivará la construcción de un nuevo complejo deportivo en Puerto de la Torre, Málaga, tras obtener la licencia de obras municipal. El proyecto contará con gimnasio, 11 pistas de pádel, 4 de pickleball, piscina exterior, sala fitness de al menos 1.000 m² y aparcamiento para 42 coches y 3 motos. La inversión prevista es de 780.000 euros y el centro ocupará una parcela de 9.324 metros cuadrados, con apertura prevista para el segundo semestre de 2026. La licencia exige aportar un Estudio de Seguridad y Salud, así como reponer las especies arbóreas afectadas por las obras en la propia parcela.

El ambicioso complejo deportivo que la cadena Vals Sport iba a levantar sobre las cenizas del extinto centro Los Limoneros, en Puerto de la Torre, se reactiva.

Más de dos años después de que la popular firma de gimnasios recibiera la concesión demanial de los terrenos municipales por parte del Ayuntamiento de Málaga, la entidad tiene ya el camino despejado para acometer la construcción de las instalaciones.

Y ello después de que la Gerencia de Urbanismo le haya otorgado la licencia de obras.

El permiso, que tiene fecha de principios del pasado mes de octubre, abre la puerta al desarrollo de un centro con gimnasio, pistas deportivas y aparcamientos en superficie (42 plazas para coches y tres para motos, en la calle Pedro Garfias, 2.

Todo ello con un presupuesto de ejecución material de unos 780.000 euros. Y un plazo de ejecución de 12 meses.

La propia cadena de gimnasios ya anuncia en su web la puesta en marcha de estas instalaciones en el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con los datos recogidos en el expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, el solar sobre el que se plantea la operación tiene 9.324 metros cuadrados de superficie.

La expedición de la licencia, en cualquier caso, queda condicionada a que el promotor aporte Estudio de Seguridad y Salud, y a que garantice la reposición, en la propia parcela, de una serie de especies arbóreas que se ven afectadas por las obras de edificación.

El camino de este proyecto no está siendo sencillo, como demuestra que los trabajos que se estaban realizando en la parcela tuvieron que ser paralizados por orden de Urbanismo.

El departamento municipal también exigió a la empresa el desarrollo de ciertas intervenciones para garantizar la estabilidad del espacio, entre otras.

El complejo proyectado incluye espacios para 11 pistas de pádel, piscina exterior, 4 pistas de pickleball (deporte de palas que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa), sala fitness de al menos 1.000 metros cuadrados, actividades dirigidas, instalaciones…