Así será el nuevo pabellón de gimnasia deportiva de Málaga: casi 5,8 millones de inversión y 2.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos para levantar en los próximos años un pabellón de gimnasia deportiva en la zona de Las Virreinas, en el distrito Palma Palmilla.

Así lo han dado a conocer este lunes las concejalas de Urbanismo, Carmen Casero, y de Innovación y Digitalización Urbana, Alicia Izquierdo. Ambas han informado de que el próximo Consejo de Urbanismo, que se celebrará el día 13 de noviembre, dará el visto bueno al proyecto básico y de ejecución.

Este equipamiento se plantea en una parcela municipal ubicada en la calle José Gaztambide. La fachada principal de este inmueble dará a la rotonda que hay en la confluencia de la avenida Jane Bowles y la calle Bruckner.

Tendrá una planta y un sótano que sumarán una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados (520,11 la planta baja y 1.402,81 metros la planta sótano). La inversión municipal prevista para la ejecución de este equipamiento asciende a 5.784.111 euros.

La pista deportiva, que se ubicará en la planta sótano, contará con 1.116,80 metros para la práctica de gimnasia deportiva, así como con un graderío, vestuarios, baños, una sala de enfermería, bar y almacenes. El proyecto prevé un plazo de ejecución de 18 meses.

Nueva plaza pública en Carretera de Cádiz

El consejo también aprobará el proyecto de obras de urbanización de los espacios libres establecidos en el estudio de detalle de la parcela R-11 del PAM-LO.2 ‘El Pato’, entre las calles Pilar Lorengar, la avenida Imperio Argentina y Pacífico en el distrito Carretera de Cádiz.

Este proyecto de urbanización, promovido por Grow-Ing Real Estate y Promociones Habitat, sumará 4.039,39 metros cuadrados de espacio público, divididos en dos plazas.

Se plantea la ejecución de dos espacios de uso público con recorridos peatonales y zonas de estancia con dos pérgolas, elementos de mobiliario urbano, como bancos, zona de juegos infantiles y zonas ajardinadas.

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 482.753,83 euros.