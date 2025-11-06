Málaga ya pone fecha a la entrega de las 1.006 VPO en alquiler de Universidad: precios de hasta 611 euros al mes

Infografía de uno de los bloques proyectados por Lagoom Living en los suelos de Universidad, en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga prevé entregar alrededor de 400 de las 1.006 viviendas de alquiler asequible en el sector Universidad en el primer semestre de 2026. Los alquileres de las viviendas promovidas por el Consistorio oscilarán entre 250 y 470 euros mensuales, según tamaño y condiciones económicas de los inquilinos. Lagoom Living desarrolla otras 530 viviendas con rentas entre 511 y 611 euros, gracias a un acuerdo público-privado y subvenciones de Fondos Next Generation. El nuevo barrio en el sector Universidad acogerá a cerca de 3.000 personas y el 17 de noviembre se abrirá un nuevo sorteo para adjudicar 250 VPO adicionales.

El Ayuntamiento de Málaga ya pone fecha para la entrega de las 1.006 viviendas en alquiler asequible que se están ejecutando desde hace varios años en los suelos del sector Universidad.

Tras la realización de varios sorteos y a la espera de que se complete la adjudicación de algunas promociones pendientes, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha informado este jueves de que la intención es que alrededor de 400 de la totalidad de inmuebles puedan ser entregados en el primer semestre de 2026.

Estas unidades son, en su totalidad, promovidos por el Consistorio malagueño y cuentan con alquileres mensuales que oscilan entre los 250 y 470 euros. El valor depende tanto de las dimensiones de los pisos, como de las condiciones económicas de los destinatarios.

¿Qué ocurre con el resto de las promociones? De acuerdo con las explicaciones de Pomares, la intención es que en la segunda mitad del año que viene se entreguen las llaves del resto de promociones.

En este paquete entrará una de las edificaciones impulsadas por el Ayuntamiento, así como las 530 viviendas que están siendo desarrolladas de manera directa por la Lagoom Living.

En este caso, se trata de viviendas con rentas mensuales que oscilan entre los 511 y los 611 euros.

La operación residencial de Lagoom Living está marcada por un acuerdo de colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Málaga, que cede los suelos (valorados en 13,5 millones) por un periodo de 75 años y a coste cero, así como con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

Estas dos últimas Administraciones han canalizado 25,6 millones de euros de los Fondos Next Generation en forma de subvención al privado.

Una vez finalizado el proceso de construcción de las viviendas, el sector Universidad pasará a quedar configurado como un nuevo barrio de Málaga. De hecho, una vez ocupadas todas las casas se espera que haya una población cercana a las 3.000 personas.

Otra novedad apuntada por el edil es que el próximo 17 de noviembre se activará el proceso de un nuevo sorteo de VPO en Universidad. En concreto de varias edificaciones con unas 250 unidades.