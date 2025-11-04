Así se reparten los más de 71.000 extranjeros que habitan Málaga: la ciudad global de las 162 nacionalidades

Málaga confirma su condición de ciudad global y diversa. Hasta 162 nacionalidades distintas hay repartidas en sus barrios, según los datos del padrón municipal actualizados a 1 de enero de 2025.

Muestra del peso que la inmigración tiene en el actual mapa demográfico de la capital de la Costa del Sol es que son estos vecinos de nuevo cuño los que han permitido a la urbe crecer hasta rozar ya los 600.000 habitantes.

Atendiendo a esta base de datos, la población extranjera alcanza los 71.177 residentes. Esto supone ya el 12 % del total de habitantes. De ellos, 57.917 son no comunitarios y 13.260 comunitarios.

El análisis de la información estadística permite realizar una geolocalización de los extranjeros. Si bien se distribuyen por toda la ciudad, predominan en Centro, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, donde superan el 10% de la población distrital.

Por continentes, los europeos son 24.242; los africanos, 14.160; los procedentes de América, 26.725; los asiáticos, 5.958, y los oceánicos, 68. Además, hay 24 personas apátridas.

Principales países de origen

El país con mayor presencia es Marruecos, con 10.568 residentes, concentrados especialmente en Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero y Centro.

Le siguen Ucrania (6.471), Colombia (5.580), Paraguay (5.489) e Italia (5.022), con un crecimiento notable en los últimos cinco años.

Otros colectivos destacados incluyen Venezuela (3.889), Argentina (3.696) y China (3.541), con participación activa en negocios, restauración, educación y redes sociales. Además, Nigeria (1.084), Rumanía (1.789) y Rusia (1.780) muestran crecimiento sostenido.

La nacionalidad predominante varía según la zona

Marruecos domina en la mayor parte de los distritos, caso de Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Centro y la mayor parte de los barrios del norte y oeste.

Italia tiene mayor presencia en Este y Teatinos-Universidad.

Ucrania se concentra en Carretera de Cádiz, Bailén-Miraflores y Churriana.

Paraguay y Colombia destacan en Bailén-Miraflores, Carretera de Cádiz y Centro.

Barrios como Centro Histórico, Huelin, La Trinidad y La Goleta reúnen una gran proporción de migrantes europeos y latinoamericanos. Zonas de expansión, como Finca El Pato, Parque Victoria Eugenia y Hacienda Bizcochero, concentran familias jóvenes extranjeras con alta cualificación.

La edad media de los extranjeros es de 37 años, similar a la de los españoles. La población inmigrante es joven y diversa, con mujeres predominando en América y Europa, mientras que entre africanos hay más hombres. Esta juventud aporta dinamismo al tejido productivo, comercial y educativo de la ciudad, así como un rejuvenecimiento de ciertos barrios.

Málaga recibe migrantes de países poco habituales, como Georgia (160), Ghana (287), Senegal (474) y países asiáticos como India, Pakistán y Filipinas. También hay residentes de Oceanía, apátridas y ciudadanos de pequeños estados insulares, reflejando la dimensión global de la ciudad.