Vuelca una grúa de una obra en Churriana (Málaga) e impacta contra otro edificio: hay un herido leve

Tremendo susto en el distrito malagueño de Churriana. Una persona ha resultado herida leve después de que una grúa de construcción de un edificio en obras volcara e impactara parcialmente sobre un bloque de viviendas colindantes.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:40 horas en la calle Bangladesh, en el distrito de Churriana, hasta donde se desplazaron efectivos de los parques de Bomberos de Churriana, Central (Martiricos) y Limonar.

El herido leve, del que no han trascendido datos, fue atendido en el lugar y trasladado por la unidad medicalizada del Real Cuerpo de Bomberos a un centro hospitalario, mientras que el conductor de la grúa fue evacuado por los servicios sanitarios del 061 tras sufrir una crisis de ansiedad.