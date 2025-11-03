Avance clave para las futuras cocheras de la EMT de Málaga: adjudican por 1,01 millones los nuevos viarios y una rotonda
El Ayuntamiento de Málaga contrata esta obra a la empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras. El plazo de los trabajos es de 4 meses.
Más información: La EMT de Málaga afronta su gran salto 'al futuro' con la ordenación de sus futuras cocheras
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado por 1,01 millones de euros la construcción de nuevos viarios y una rotonda para las futuras cocheras de la EMT.
La empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras realizará las obras tras obtener la mejor puntuación en el concurso público.
El proyecto permitirá crear un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, mejorando la operatividad y la distribución interna del tráfico en las instalaciones.
El acceso actual es insuficiente para el volumen de vehículos y se ve afectado por eventos en el Recinto Ferial y Auditorio Cortijo de Torres.
Paso a paso, el Ayuntamiento de Málaga sigue completando el puzle de las futuras cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).
Tras avanzar en los últimos años en diferentes proyectos y activar el pasado mes de agosto la contratación de las obras de construcción de una nueva rotonda y de los viarios necesarios para garantizar el paso de los vehículos de transporte público, ahora completa el proceso.
Y lo hace adjudicando los trabajos a la empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras. La suya es la mejor de las dos ofertas que han concurrido al concurso público, al obtener 96,7 puntos, frente a los 90,1 de la unión temporal integrada por Construcciones Maygar y Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios.
Conforme a la oferta ganadora, la inversión de estas actuaciones alcanzarán los 1.013.843,75 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 4 meses.
De acuerdo con el pliego de condiciones que ha regido este procedimiento, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto "no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres". Un hecho que "compromete la operatividad del servicio".
A ojos de los técnicos responsables, la ejecución de estas obras permitirá habilitar un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, mediante la ejecución de una rotonda y vial conectado a la vía pública.
Con ello, insisten, "mejorará notablemente las condiciones de entrada y salida, así como la distribución interna del tráfico".