Avance clave para las futuras cocheras de la EMT de Málaga: adjudican por 1,01 millones los nuevos viarios y una rotonda

Paso a paso, el Ayuntamiento de Málaga sigue completando el puzle de las futuras cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Tras avanzar en los últimos años en diferentes proyectos y activar el pasado mes de agosto la contratación de las obras de construcción de una nueva rotonda y de los viarios necesarios para garantizar el paso de los vehículos de transporte público, ahora completa el proceso.

Y lo hace adjudicando los trabajos a la empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras. La suya es la mejor de las dos ofertas que han concurrido al concurso público, al obtener 96,7 puntos, frente a los 90,1 de la unión temporal integrada por Construcciones Maygar y Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios.

Conforme a la oferta ganadora, la inversión de estas actuaciones alcanzarán los 1.013.843,75 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 4 meses.

De acuerdo con el pliego de condiciones que ha regido este procedimiento, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto "no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres". Un hecho que "compromete la operatividad del servicio".

A ojos de los técnicos responsables, la ejecución de estas obras permitirá habilitar un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, mediante la ejecución de una rotonda y vial conectado a la vía pública.

Con ello, insisten, "mejorará notablemente las condiciones de entrada y salida, así como la distribución interna del tráfico".