Marea de disfraces y calma en una noche de miedo: Málaga vive un Halloween sin sustos reales

Las claves nuevo Generado con IA La noche de Halloween en Málaga transcurrió sin incidentes graves, con disfraces de fantasmas, zombis y vampiros recorriendo las calles en busca de dulces. Churriana, en Málaga, se convirtió en un icono de la celebración, con su décimo aniversario de la Noche del Terror, atrayendo a una gran cantidad de público. Vecinos de Las Pedrizas compitieron con elaboradas decoraciones de Halloween, incluyendo calabazas, telarañas y velas, mientras bares y terrazas estaban llenos de personas disfrutando la noche. El Ayuntamiento de Málaga implementó medidas de seguridad, como la presencia de la Policía Local y Protección Civil, y ofreció información sobre los riesgos de consumo de alcohol y drogas.

La noche de Halloween en Málaga no ha tenido sustos reales, más allá de los que han dado fantasmas, zombis y vampiros por sus calles en la búsqueda de dulces y caramelos.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a EL ESPAÑOL de Málaga. Una portavoz ha indicado que la noche ha sido muy tranquila en Andalucía y que en Málaga no han sucedido incidentes destacados, más allá de intoxicaciones etílicas y peleas, aunque ninguna se ha saldado con heridos en estado grave.

Un hecho a aplaudir teniendo en cuenta la multitud de malagueños que se disfrazaron y salieron anoche a recorrer las calles de Málaga. En todos los distritos de la ciudad se celebraron fiestas en parques, plazas y asociaciones de vecinos, así como en los pueblos de la provincia, pero uno de los rincones que se ha convertido en un icono de la noche de Halloween en Málaga es Churriana, que estuvo hasta la bandera.

El distrito malagueño celebraba este año el décimo aniversario de su Noche del terror, con un éxito de público. Había quien incluso explicaba a EL ESPAÑOL de Málaga que era "demasiada gente" la que había viendo los diferentes puntos tenebrosos del barrio de Las Pedrizas, lo que hacía complicado disfrutar bien de la decoración de las viviendas y otras actuaciones coordinadas para esta noche.

Desde las siete hasta las doce de la noche, diversas criaturas malignas recorrieron la zona, que contaba con varios pasajes del terror, siendo el más destacado el del Mercado de los Horrores. En una misma calle, el público podía visitar a monjas, carniceros, científicos y hasta a una pitonisa que les leía el futuro.

Una familia en Halloween. Alba Rosado

Además, más allá de lo organizado por el propio Ayuntamiento, los vecinos de Las Pedrizas se toman cada 31 de octubre más en serio la noche de Halloween y casi que compiten entre ellos para ver quién tiene la fachada de la vivienda más impresionante, en lo que a miedo se refiere, con calabazas, telarañas, velas y gatos negros. Además, muchos de ellos creaban performances en sus puertas, con divertidos disfraces o incluso coreografías.

Los bares también estaban llenos, sin un hueco en la terraza, sobre todo por aquellos que prefieren una cerveza escalofriantemente fría a un puñado de caramelos. Si bien, varios malagueños cuestionados por EL ESPAÑOL de Málaga aseguraban que se sentían "muy seguros" con la protección de la Policía Local en varios puntos de Churriana, así como de Protección Civil.

Además, el Ayuntamiento de Málaga contaba con un puesto destinado a la juventud donde incluso repartían preservativos y explicaban los riesgos de una noche como la de Halloween si se bebían o tomaban determinadas sustancias.