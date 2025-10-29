La rapera Faenna denuncia abuso policial en Málaga: "Cinco hombres para reducir a una chavala de 45 kilos"

El comunicado de Faenna y una imagen compartida en redes por su mánager. @akafaenna / @gharudito

La rapera malagueña Faenna, natural del barrio de Huelin, ha denunciado en sus redes sociales un supuesto episodio de abuso policial en el Centro de Málaga que culminó con una detención y posterior entrada al calabozo.

"El viernes por la noche, en el Centro de Málaga, después de tomar unas copas, estaba pintando con un rotulador en una pared", comienza el comunicado de la malagueña, que realmente se llama Julia González. "En ese momento pasaron dos furgones de la Policía Local, se pararon y bajaron con una actitud muy chula, gritando que les diéramos la identificación".

Faenna promete que fue a dársela "sin problema" pero el agente "estaba de muy mal humor o simplemente quiso descargarlo conmigo". "Me habló fatal, con muy malos modos, y yo sólo le dije que no me hablara así. La cosa se calentó y el agente, que parecía ser el jefe del grupo, decidió que me iban a detener", expresa.

En su texto, la rapera continúa contando que cuatro policías se le "echaron encima, como si fuera una amenaza": "Me golpearon contra el suelo, me retorcieron los brazos y las piernas, me inmovilizaron y repitieron la escena varias veces. Hasta un quinto se unió. Yo sólo intentaba moverme del miedo, porque me sentía atacada, y eso lo tomaron como resistencia. Esos cinco hombres, para reducir a una chavala de 45 kilos".

La cantante asegura que estuvo "20 horas en el calabozo"hasta que pasó a disposición judicial el sábado por la noche, acusada de resistencia y atentado a la autoridad". Piden seis meses de cárcel para la joven, de solo 22 años."Uno de los policías dice que le mordí, lo cual es mentira. No ataqué a nadie, y hay testigos que lo pueden confirmar. Como presentó un parte de lesiones, también me piden dinero como indemnización", ha añadido Julia.

Julia dice que tiene el cuerpo repleto de "moratones y arañazos" y que tiene dolor tanto en la espalda, como en el cuello y en las muñecas. Si bien, no da prueba de estas lesiones. Por su parte, Gharuda, su mánager, sí que mostró hace unos días en redes una fotografía de Faenna inmovilizada por varios agentes de la Policía Local.

Fuentes del Área de Seguridad han confirmado que se intervino por una "infracción administrativa". "Las únicas lesiones acreditadas son las del agente. Toda persona detenida es sometida a un examen médico antes de ingresar en el calabozo de la Policía Nacional. Es un asunto que ya está judicializado (la única acusada es la persona detenida), por lo que queda pendiente de resolución judicial", han explicado a preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga.