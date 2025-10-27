El Centro de Málaga cambia su acento: uno de cada cinco vecinos ya es extranjero

El Centro Histórico de Málaga, convertido en los últimos años en el escaparate de la capital de la Costa del Sol, sigue sufriendo una transformación silenciosa pero constante.

Su conversión en una especie de microcosmos dentro de una ciudad en constante metamorfosis es todo un hecho. Y no solo por ser el epicentro de la expansión turística y por aglutinar masivamente el fenómeno de los alojamientos de corta duración, sino también por el extraordinario cambio de su población.

Los datos del padrón municipal son fiel reflejo de esta mutación. La última actualización, a 1 de enero de este mismo año, constata el aumento de ciudadanos comunitarios y extranjeros.

En el último año, según esta base, la población extranjera en el distrito Centro ha alcanzado cifras récord: 3.796 residentes comunitarios (4,54%) y 11.413 extranjeros (13,65%), que en conjunto suponen casi uno de cada cinco vecinos.

Mientras tanto, la población nacional, con 68.399 personas, se mantiene estable o incluso tiende a la baja.

El cambio se aprecia de manera más clara desde 2020, ejercicio en el que el panorama era otro. Ese año había empadronados 3.196 comunitarios y 7.351 extranjeros, frente a 71.081 nacionales.

Cinco años antes, en 2015, las cifras eran todavía más modestas —2.840 comunitarios y 6.338 extranjeros—.

Esto supone que en una década, el distrito ha pasado de tener un 11% de población no nacional a superar el 18%, consolidando una tendencia que refleja la nueva realidad social del casco antiguo: menos población española y más presencia internacional.

En diez años, el Centro ha perdido más de 4.000 residentes nacionales, al tiempo que ha ganado más de 6.000 extranjeros.

Esa sustitución demográfica dibuja un nuevo equilibrio urbano, más cosmopolita, pero también con tensiones asociadas al encarecimiento de la vivienda y a la pérdida de identidad vecinal.

El auge extranjero impulsa el crecimiento demográfico

Si bien es cierto que este fenómeno no se limita al Centro, es en esta zona donde resulta más acusado.

En el conjunto del municipio, la población total ha pasado de 593.333 habitantes en 2024 a 599.687 en 2025, un aumento del 1,07%.

Sin embargo, este crecimiento no lo explican los españoles —que solo suben en 426 personas—, sino los residentes extranjeros: 5.928 más en un año, hasta alcanzar 71.177 comunitarios y foráneos.

En porcentaje, los extranjeros representan ya el 11,87% del total, frente al 11% en 2024 y el 8,8% en 2020. En otras palabras, la población internacional crece nueve veces más rápido que la nacional, y es la que sostiene el aumento demográfico de Málaga en su conjunto.