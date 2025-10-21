La torre de 144 metros de David Chipperfield en el puerto de Málaga avanza tras más de diez años de trámites

Las claves nuevo Generado con IA La Torre del Puerto de Málaga, un proyecto de 144 metros diseñado por David Chipperfield, avanza tras más de diez años de trámites. La Autoridad Portuaria de Málaga espera finalizar el informe técnico y económico del proyecto para finales de octubre. El proyecto enfrenta contenciosos judiciales que podrían determinar su viabilidad, y requiere la aprobación final del Consejo de Ministros para su uso hotelero. El proyecto, liderado por inversores cataríes, planea construir un hotel de 350 a 390 habitaciones, con una inversión superior a 200 millones de euros.

El extenso y complejo camino que viene recorriendo la Torre del Puerto de Málaga se acerca a su final.

Más de diez años después de que la operación diese los primeros pasos con la aparición de los inversores cataríes que proyectan levantar un hotel de 144 metros de altura junto al dique de Levante, la iniciativa alcanza un hito relevante.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, fija para finales del presente mes de octubre la terminación del informe en el que los técnicos del organismo portuario analizan en profundidad todos los detalles económicos y técnicos del complejo diseñado por David Chipperfield.

Hay que recordar que la documentación completa, tras autorizarse una prórroga de cuatro meses respecto al calendario inicial, tuvo su entrada en el Puerto a principios del pasado mes de marzo. De cumplirse la fecha apuntada por Rubio, habrán pasado casi ocho meses, incluyendo el periodo estival.

Un elemento clave en la manera en la que la Autoridad Portuaria ha afrontado este proceso es la existencia de dos contenciosos judiciales interpuestos por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y la Academia de Bellas Artes de San Telmo, que buscan anular de pleno la operación.

En el seno de la Autoridad Portuaria se espera que en las próximas semanas se pueda conocer la posición de los tribunales y que la misma permita avanzar definitivamente en el procedimiento.

Dependerá del fallo judicial que la gran torre ahora firmada por Chipperfield tenga la posibilidad cierta de hacerse realidad.

En el caso de que este pronunciamiento sea favorable a los intereses del Puerto y de la catarí Al Alfia, principal promotor, el siguiente movimiento corresponderá a Puertos del Estado, organismo estatal que hasta la fecha ha validado cada uno de los movimientos en la esfera local.

Este ente será el que lo remita al Consejo de Ministros, que tiene la última palabra sobre la iniciativa. Cabe precisar que el pronunciamiento del órgano ejecutivo se corresponde básicamente con la idoneidad o no de permitir el pretendido uso hotelero, actualmente prohibido, en los terrenos del dique de Levante.

Proyecto torre del Puerto

Antecedentes

De la década que ha transcurrido desde que los promotores cataríes pusieron sus ojos en la parcela portuaria, casi ocho años han estado reservados a la tramitación y aprobación definitiva del ajuste urbanístico que debe hacer posible levantar la torre.

En concreto, el Ayuntamiento de Málaga aprobó inicialmente la modificación del Plan Especial del Puerto en junio de 2018. La aprobación definitiva de este instrumento tuvo lugar en noviembre de 2023. El mismo autoriza un volumen edificatorio máximo de 45.000 metros cuadrados sobre la pastilla seleccionada, así como una altura tope de hasta 150 metros.

Esos son los parámetros que ha de respetar la propuesta del fondo catarí que impulsa la iniciativa, con Al Alfia y la hotelera Hesperia como pilares fundamentales.

Y es el traje al que se ha tenido que ceñir el prestigioso Chipperfield en el momento en que aceptó el encargo. El urbanista británico visitó Málaga a principios del pasado mes de febrero para presentar ante el Puerto y el Ayuntamiento las líneas básicas de su idea.

Pese al tiempo ya transcurrido, la realidad es que nadie, salvo el propio autor, parece tener claro cómo será el hotel.

En estos meses un halo de secretismo total se cierne sobre el inmueble futuro. De él apenas se sabe que alcanzará los 144 metros (muy por encima de los 116 metros de la torre de José Seguí); que dará cabida a entre 350 y 390 habitaciones, y que podría suponer una inversión superior a los 200 millones de euros.