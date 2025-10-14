Alice Christmas: salen a la venta las entradas de las Luces de la Concepción 2025 y esta es la temática

Por quinto año consecutivo, el Jardín Botánico de La Concepción volverá a acoger por Navidad un espectáculo de luces y música, esta vez bajo el nombre Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas. Si bien el pasado año el jardín botánico se llenó de elfos que ayudaban a Papá Noel con los regalos y a llenar de ilusión a la ciudadanía, en esta ocasión los protagonistas del recorrido navideño serán los personajes del universo de Alicia en el País de las Maravillas. Del sombrerero loco al gato de Chesire o el conejo blanco.

Las entradas ya han salido a la venta en el portal malagaentradas.com, donde se pueden consultar días, horarios y precios. En principio, el estreno de este espectáculo será el 28 de noviembre y este podrá verse hasta el próximo 6 de enero, día de los Reyes Magos.

Si bien, el precio de las entradas varía en función del día y la hora elegida. Hay jornadas en las que el precio de las entradas está a mitad de precio, otros con precio recudido y, además, happy hours. Es decir, las horas con menor afluencia de público, sea cual sea el día de la semana elegido, tendrán un descuento.

Alice abrirá sus puertas el 28 de noviembre y podrá visitarse hasta el 6 de enero en diferentes tramos horarios desde las 18:30 hasta las 21:30 horas con entradas cada 30 minutos. En los últimos años, la organización permitía un máximo de 400 personas por turno para mantener un ambiente seguro y cómodo. Los días 24 y 31 de diciembre, que solían cerrar, parece que en esta edición permanecerán abiertos.

El cartel.

Las entradas generales podrán adquirirse por 15,5 euros los adultos y 11,5 euros los niños, gastos de distribución incluidos. En el caso de las personas con movilidad reducida, que no podrán realizar todo el recorrido, han de pagar 12,70 euros. La entrada de niños engloba a los menores de entre 3 y 12 años. Los menores de 36 meses entran gratis sin entrada.

Sin embargo, como indicábamos previamente, habrá ofertas. Días especiales al 50% (todos los lunes, salvo el 8 de diciembre, que se pasa al 9 de diciembre la oferta) y precios reducidos en determinados horarios, como durante la última franja horaria (21:30 horas), para la cual las entradas tendrán un coste de 11,5€ para adultos y 7,5€ para menores.

Por tanto, el lunes 15 de diciembre, por ejemplo, a las 21.00 horas, el precio de las entradas para adultos es de 8,50 euros, mientras que la infantil es de 6,50. De la misma forma, el 8 de diciembre, festivo, la entrada de adultos cuesta 15,50 (12,70 para movilidad reducida, que no podrá hacer todo el recorrido) y 11,50 los niños.