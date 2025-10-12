Málaga de ultralujo: 500 m², jacuzzi y terraza privada por 17.000 euros al mes

Imagen de Vision, la segunda de las torres de Metrovacesa en el litoral oeste de Málaga.

El estado actual del mercado inmobiliario ha convertido en un imposible acceder a la compra o alquiler de una vivienda a la inmensa mayoría de mortales.

La subida desbocada de precios eleva exponencialmente la dificultad, reduciendo de manera apreciable las oportunidades de alojamiento.

Asumida esta realidad incuestionable, un análisis de la oferta residencial que hay en el mercado permite constatar la existencia de pisos que se encuentran al alcance únicamente de millonarios.

La referencia más clara es el alquiler de uno de los apartamentos de lujo construidos por Sierra Blanca Estates en el litoral oeste de la capital de la Costa del Sol.

El alquiler de este piso, que dispone de 500 metros cuadrados y cuatro habitaciones, es el más caro de cuantos se anuncian en el popular portal Idealista. En concreto, el valor de arrendamiento mensual roza los 17.000 euros.

Quien pague esta cantidad tendrá derecho, eso sí, a residir en una vivienda localizada en la planta 18 de una de las tres torres diseñadas por el arquitecto Carlos Lamela, con vistas directas al mar Mediterráneo.

Imagen del ático de Pasaje Heredia.

"Viva por encima de todo", dice el anuncio, en el que se pone el acento en que se trata de una "exclusiva residencial de ultralujo". "Esta residencia inigualable ofrece lo mejor de ambos mundos: la amplitud de una villa con la comodidad y el prestigio de vivir en un rascacielos", añade.

Se apunta que el inmueble se encuentra distribuido en dos apartamentos, ofreciendo un espacio interior abierto y diáfano de 370 metros cuadrados. Asimismo, presume de una terraza privada de 130 metros cuadrados con jacuzzi.

El valor de la mensualidad de este apartamento en Torre del Río supera con creces los 15.000 euros que se piden por un ático en Pasaje Heredia con 300 metros cuadrados y tres habitaciones.