Así es Proyecto Libertad, el ambicioso plan de la X El Sabio para transformar la antigua cárcel de Málaga

La antigua cárcel de Málaga, cerrada a cal y canto desde 2009, afronta un proceso de transformación y recuperación definitivo.

Tras fracasar los proyectos que se han venido poniendo sobre la mesa para recuperar el histórico edificio, toma cuerpo una nueva iniciativa de la mano de la Universidad Alfonso X El Sabio.

Aunque la operación tendrá que ser objeto de un concurso público, al tratarse de un edificio público, el camino abierto por la entidad privada es concluyente y deberá culminar con la liberación del equipamiento.

De manera más simbólica, han bautizado la actuación como Proyecto Libertad. Muestra de la envergadura de la actuación planteada, que cuenta con la participación del estudio de arquitectos HCP, es que supondrá una inversión próxima a los 20 millones de euros.

El objetivo es crear un innovador modelo universitario y de formación profesional en Málaga, dando cabida a espacios para la preparación de exámenes MIR; digitalización empresarial y tecnología, y formación en marketing.

De acuerdo con la información oficial, presentada a principios de año ante la Gerencia de Urbanismo, Proyecto Libertad está impulsado por Guadarrama Proyectos Educativos S.L. (GPE), matriz del Grupo UAX.

La pretensión de la entidad es desarrollar un campus moderno y abierto, capaz de responder a las demandas educativas de una sociedad global, con enfoque en empleabilidad y conexión con líderes empresariales.

El diseño parte de aprovechar y rehabilitar el eje central del edificio, abriendo, además, espacios exteriores y recuperando la historia arquitectónica del lugar. Destaca la sustitución simbólica de elementos históricos por estructuras icónicas y la creación de ambientes acogedores y conectados a la ciudad.

El modelo integra espacios públicos (Parque de la Memoria Histórica, zona infantil) y privados (patios, Camino de Ronda), donde la naturaleza juega un papel unificador.

Según se refleja, el proyecto será gestionado mediante una sociedad concesionaria de nueva creación, en la que Guadarrama Proyectos Educativos tendrá control mayoritario.

De acuerdo con los estudios realizados, se prevé un crecimiento anual del 9% en nuevos estudiantes, alcanzando 996 nuevos ingresos en el último año del plan. El horizonte temporal manejado por la institución es de 10 años desde la apertura de la universidad, “considerando que este período es necesario para alcanzar la maduración económica del

proyecto”.

La población estudiantil consolidada alcanzará 1.592 alumnos al finalizar el periodo, considerando tasas de abandono entre el 3,7% y el 4%, y de no renovación del 8%.