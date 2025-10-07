Málaga sale de nuevo al mercado y busca hacer caja con suelo para vivienda libre: espera ingresar 18,3 millones

El Ayuntamiento de Málaga va a volver a salir al mercado en el intento de seguir agrandando la caja de ingresos procedente de la venta de suelo.

Tras cerrar la enajenación de hasta once parcelas en Colinas del Limonar, una de las más lujosas urbanizaciones de la capital de la Costa del Sol, por las que ha obtenido más de 4,3 millones de euros, la Gerencia de Urbanismo ultima la subasta de otras pastillas con las que lograr un mínimo de 18,3 millones más.

Esta importante operación inmobiliaria recibirá este jueves el visto bueno del Consejo de Administración de Urbanismo, sentando las bases de la venta al mejor postor de terrenos destinados a la construcción de viviendas de renta libre, principalmente, en Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre.

Dos de estas parcelas se localizan en el sector Retiro Sur, en Churriana. Una de ellas, la R.5., ubicada en calle Túnez, 5, tiene un valor de partida de 4.549.050,84 euros (IVA no incluido). Quienes opten a esta parcela deben saber que se trata de una finca de 5.160 metros de superficie y un techo edificable de 5.723 metros cuadrados.

La segunda de las parcelas en el mismo sector, en este caso en la calle Guinea 2, dispone de un techo edificable de 9.950 metros cuadrados (8.714 metros de suelo), elevándose el precio de salida a los 7.915.225 euros (IVA no incluido).

Imagen de la calle Centauro, donde se localiza una de las parcelas que va a ser subastada por el Ayuntamiento de Málaga. Google Earth

A estas hay que añadir otro solar en el PERI-CA.1 Campanillas I, con 6.244,54 metros cuadrados de techo por un importe de 3.849.196,90 euros (IVA no incluido); la parcela b7 del PA-PT.8 (97) ‘SUP-PT.2 Cañaveral’ (calle Centauro), con un techo de 2.317,27 metros y un precio de 2.028.051,53 euros (IVA no incluido); y otra en la calle Francisco Peñalosa, 2 en el distrito Ciudad Jardín, por un importe de 62.600,52 euros (IVA no incluido).

Los ingresos procedentes de la venta de suelo son esenciales en la estrategia municipal de desarrollo de inversiones. En este sentido, hay que recordar que los presupuestos diseñados por el Consistorio para este ejercicio ya recogían una previsión de ingresos superior a los 30 millones por esta vía.

Una suma ya completada parcialmente con los aprovechamientos de Colinas del Limonar, pero que aún está pendiente de otras actuaciones.

En los cálculos de Urbanismo no se han incluido, al menos para este año, ni la enajenación de los aprovechamientos de los antiguos suelos de Repsol, cuya venta queda ahora en el limbo, y de La Térmica.