Esta es la enorme factura que ha tenido que pagar Málaga para sacar los coches de caballo de las calles

La drástica determinación del Ayuntamiento de Málaga de extinguir el tradicional servicio de coches de caballos en la ciudad ha obligado a un desembolso económico mayúsculo.

Los datos objetivos confirman que, de media, el Consistorio ha tenido que compensar con casi 75.400 euros a los titulares de las 55 licencias que han sido rescatadas en los últimos años. Esto hace que el global invertido haya superado los 4,1 millones de euros.

Aunque esta es la media de todo el proceso, la realidad es que son los últimos 25 concesionarios del permiso de explotación de los coches de caballo los que han salido más beneficiados.

Estos titulares, de acuerdo con los propios datos del equipo de gobierno, han recibido casi 125.400 euros, muy por encima de lo que obtuvieron los primeros afectados por la decisión municipal de anular este servicio.

Desde este pasado lunes, la tradicional estampa de los coches de caballo esperando en las proximidades del Paseo del Parque ha desaparecido.

La revocación de estas licencias ha venido determinada por la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo en coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales.

Como parte de la anulación del servicio, se ha retirado la señalización vertical indicativa de la reserva de plazas para aparcar los coches de caballos ubicadas en Cortina del Muelle, Paseo de los Curas y avenida Cervantes.

La intención del área de Movilidad es aprovechar los espacios del Paseo de los Curas y de la avenida Cervantes para la ubicación de nuevas plazas de aparcamiento para motos.