El Metro de Málaga al Civil entra en una fase crítica: 16 edificios vulnerables ante las obras en Eugenio Gross

El desbloqueo del contrato para la ejecución del segundo de los tres tramos en los que se ha dividido el ramal del Metro de Málaga al Hospital Civil y el inminente arranque de las obras pone el foco sobre la intervención física que se avecina sobre la calle Eugenio Gross. Será este eje viario el principal afectado en el avance de la obra soterrada.

La contundencia y el impacto de la operación que se avecina obliga a extremar la vigilancia y el control sobre los edificios que se levantan en las márgenes de la traza.

Muestra de la preocupación existente en relación con esta etapa de la actuación es que dentro del proyecto constructivo del trazado al Civil, firmado por EIS GUIA Consultores y TPF Getinsa Euroestudios, se dedica uno de los anejos a describir la situación particular de los inmuebles objeto de estudio en los meses previos.

De manera precisa, se realiza una labor de inspección pormenorizada de buena parte de las construcciones existentes en Hilera, la Avenida de Andalucía, la calle Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Vías todas ellas afectadas por el proyecto del Metro, que ya se ejecuta desde hace más de un año en el eje de la calle Hilera y, parcialmente, en Santa Elena.

Es justamente este trabajo el que permitió poner la lupa sobre el Colegio Infantil Adelfa, cerrado ante la previsión de que el desarrollo de los trabajos de las máquinas pantalladoras se dejasen sentir sobre su maltrecha estructura y cimentación.

La experiencia acumulada en todos estos años en escenarios muy densificados como Carretera de Cádiz y la calle La Unión, en el trazado de la línea 2, ha servido de modelo a seguir en el salto al Civil. El asunto es especialmente relevante en el momento actual, cuando la alianza adjudicataria del nuevo tajo, encabezada por FCC, tiene previsto iniciar su intervención por Eugenio Gross.

Los análisis de campo e inspecciones realizadas por los técnicos permitieron identificar un total de 22 edificios con un grado de vulnerabilidad alto. Esto hace que, a ojos de los técnicos, sean inmuebles con una "probabilidad alta de ser afectados por las obras del Metro".

El valor añadido de esta labor de inspección es que permite activar cuantas medidas sean precisas para minimizar y anular esta afectación. La mayoría de ellos se localizan en Eugenio Gross.

Inventario, calle a calle

Acudiendo siempre al Inventario de Edificios del proyecto, en esta calle se han registrado 16 edificios con una vulnerabilidad alta (en su mayoría edificios de viviendas con entre 52 y 78 años de antigüedad, sin plantas bajo rasante y muy próximos a la traza del Metro), a las que sumar otros 22 con vulnerabilidad media.

En la calle Santa Elena, los inmuebles tienen una vulnerabilidad entre baja y media, "excepto tres edificios cuya estructura son muros de carga y tienen una vulnerabilidad alta por su cercanía a la traza". En Blas de Lezo, la vulnerabilidad de los edificios estudiados es entre baja y media, salvo dos edificios, en los que es alta. Y en la Avenida Simón Bolívar, sólo se detectó uno con vulnerabilidad alta.

El propio informe técnico indica que en los casos en los que la posibilidad de que los inmuebles sufran daños durante la fase de construcción del ferrocarril urbano se hace necesario "un estudio detallado que determine la conveniencia de la adopción de medidas preventivas que preserven su seguridad".

Los estudios mencionados deben incluir las actuaciones que en cada caso se consideren oportunas para la consecución de los objetivos descritos (caracterización de la cimentación, estudios geotécnicos, caracterización de los materiales, etc.) y deben realizarse con antelación al comienzo de las obras. De hecho, es una labor que se ha venido desarrollando en las últimas semanas.

Este mismo trabajo incluye otro parámetro a tomar en cuenta, relacionado con los daños en edificios y su estado de conservación.

"En función del tipo de anomalías detectadas y del grado de las mismas, se clasifican con daños altos (rojo), medios (ámbar) o bajos (verde)", se precisa. Conforme a este detalle, de los 55 inmuebles estudiados en Eugenio Gross solo 1 presenta color rojo, al que sumar otros 14 de nivel medio (amarillo) y 40 bajo (verde). En Santa Elena hay 2 en color rojo.

En total, la empresa responsable del proyecto constructivo ha revisado un total de 117 edificios en todo el recorrido, destacando 55 en Eugenio Gross; 21 en Blas de Lezo; 13 en la Avenida Simón Bolívar; 14 en la calle Santa Elena; 12 en la calle Hilera, y solo dos en la Avenida de Andalucía.