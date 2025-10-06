Málaga dice adiós definitivamente a los coches de caballos: desaparece una estampa histórica del Centro

Málaga dice adiós definitivamente a los coches de caballo. La que durante décadas fue una estampa habitual de turistas recorriendo el Paseo del Parque, la Alameda Principal y otras zonas nobles de la capital de la Costa del Sol desaparece.

Y ello después de que el Ayuntamiento haya hecho efectiva este lunes, 6 de octubre, la extinción de las 25 licencias que seguían en vigor tras un largo proceso de rescate.

Este servicio de transporte de viajeros en coche de caballos estaba regulado por una ordenanza municipal que data de 2015. La misma establecía una vigencia temporal máxima de 20 años para estos permisos. El plazo expiraba en octubre de 2035.

De las 55 licencias de coches de caballo que existían en 2018, 30 ya fueron objeto de rescate y amortización, con carácter voluntario y previa indemnización, en las anualidades de 2016, 2018, 2019 y 2020.

La revocación de las 25 licencias restantes ha venido determinada por la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo en coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales.

Esta revocación supone la indemnización a los titulares de las licencias ya que no van a poder ejercer su actividad hasta la fecha prevista mediante ordenanza.

Así, el importe de la indemnización, que ya ha sido abonado a los titulares, por la amortización de cada licencia asciende a 125.380,48 euros, atendiendo a las conclusiones del informe de valoración realizado.

Para avanzar en la anulación del servicio, este lunes quedará retirada la señalización vertical indicativa de la reserva de plazas para aparcar los coches de caballos ubicadas en Cortina del Muelle, Paseo de los Curas y avenida Cervantes.

Los espacios del Paseo de los Curas y de la avenida Cervantes han sido señalizados para la ubicación de nuevas plazas de aparcamiento para motos.