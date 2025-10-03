Tomás Olivo, el 'rey de los centros comerciales', planea en Málaga un macrocentro al estilo de La Cañada

El empresario Tomás Olivo empieza a mover las piezas para levantar en Málaga un gran centro comercial similar a La Cañada de Marbella.

Así lo confirman varias fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, que precisan la existencia de contactos del rey de los centros comerciales con el alcalde, Francisco de la Torre, y con la Gerencia de Urbanismo.

Las reuniones mantenidas buscan sentar las bases de la que, en caso de concretarse, puede ser una de las mayores operaciones inmobiliarias de la capital de la Costa del Sol de los últimos años.

Tomás Olivo, presidente de General de Galerías Comerciales.

Pese a estos primeros pasos, no existe documentación formal presentada ante los responsables municipales, lo que evidencia que se trata de una propuesta aún en fase de gestación.

De hecho, las fuentes señalan que Olivo, nacido en Murcia pero con una fuerte vinculación con la provincia malagueña, ya ha adquirido o está en fase de adquirir terrenos y naves industriales en el emplazamiento elegido para este desarrollo comercial.

Sobre este particular, las fuentes explican que la parcela seleccionada es estratégica, al situarse justo en una especie de isla entre la MA-20 y la MA-21, y en las proximidades de la fábrica de Cervezas Victoria. Tiene acceso desde la MA-22.

Una particularidad del emplazamiento es que se encuentra justo en el otro extremo de la posición del Centro Comercial Málaga Nostrum, que está siendo objeto ahora de un importante proyecto de regeneración, incluyendo la llegada del gigante norteamericano Costco.

Atendiendo a los detalles del emplazamiento elegido, la superficie sólo del espacio puede rondar los 80.000 metros cuadrados.

Posible sector donde Tomás Olivo se plantea construir un centro comercial en Málaga. Google Earth

De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente, el sector en cuestión tiene uso Productivo-4, lo que imposibilita de manera directa su desarrollo como comercial. Para hacerlo posible se requiere un cambio de uso.

Asimismo, en la ficha se apunta la obligación de los propietarios de los suelos de presentar un informe de situación al solicitar una licencia de obras para los nuevos usos autorizados en el sector, dado que sobre los mismos se realizó una actividad potencialmente contaminante.

Perfil del empresario

Tomás Olivo lleva años siendo uno de los grandes agitadores y protagonistas del sector de los centros comerciales en España. Propietario de varios complejos repartidos por todo el país, hace apenas unos meses se hizo con la propiedad del mayor complejo comercial en construcción de España ubicado en el barrio de Turianova, en Valencia, junto al Hospital Universitario de La Fe.

Se trata del proyecto bautizado como Infinity, el cual desarrollará el centro comercial más grande del país en un espacio cercano a los 100.000 metros cuadrados en la entrada sur de la ciudad de Valencia.

La empresa que lidera, General de Galerías Comerciales, explota directamente una decena de espacios comerciales. Se trata de una firma consolidada con más de 20 años de experiencia y referente del sector de centros comerciales en España.

"En los próximos años tiene previsto acometer nuevos proyectos en grandes bolsas de suelo adquiridos, así como ampliaciones en complejos comerciales existentes", se destaca en la web de la entidad.

Sus parques comerciales "representan auténticas locomotoras económicas que dinamizan las zonas donde operan, con más de 1.100 locales comerciales que generan miles de puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto y reciben millones de visitantes al año".