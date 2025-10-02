Así es la ampliación del Palacio de Ferias con la que sueña Málaga: 110 millones y 40.000 m² de nueva superficie

Málaga es una ciudad donde los debates suelen eternizarse. Viene ocurriendo con el río Guadalmedina y la histórica apuesta por aprovechar al máximo su cauce; sucede con los Baños del Carmen y la operación de regeneración, y pasa ahora con el Palacio de Ferias y su necesaria ampliación.

La discusión sobre la obligación de ganar espacio en el complejo congresual, localizado en el estratégico emplazamiento de Cortijo de Torres, que dormita durante todo el año a la espera de la Feria de Agosto, se extiende desde hace ya dos décadas.

Y, dos décadas después de que se abriese el melón, encargando incluso un estudio inicial a Ángel Asenjo, arquitecto original del edificio, el asunto sigue sin quedar cerrado.

En épocas anteriores por la incapacidad económica de hacer frente a una operación millonaria; ahora, por la discrepancia existente en el seno de la Gerencia de Urbanismo sobre el procedimiento a seguir.

Frente a la tesis manejada por el alcalde, Francisco de la Torre, de encargar de manera directa la propuesta al propio Asenjo, que está a la espera desde hace años, otros creen que es la oportunidad adecuada de convocar un concurso internacional de ideas.

Imagen aérea del Palacio de Feria de Málaga y de los terrenos cercanos.

De solventarse este escollo, el Ayuntamiento contratará a Asenjo para sentar las bases finales de la ampliación. Pero a la espera de que el camino quede allanado, sí es posible poner sobre la mesa el tipo de extensión con la que viene soñando De la Torre.

Detalles de la operación

Los propios documentos oficiales manejados por el Consistorio en su aspiración a organizar la Exposición Internacional del año 2027, finalmente otorgada a Belgrado, permite conocer los detalles de lo que se quiere. Al menos las pinceladas principales.

Y ello porque el regidor pretendía aprovechar el evento internacional para disponer de financiación estatal con la que, entre otros proyectos (incluyó el Guadalmedina y el Auditorio), afrontar la ampliación del Palacio de Ferias.

De acuerdo con el plan municipal, esa obra de ampliación quedaba tasada en 110,5 millones de euros. La mayor parte de esta suma se destinaba al aparcamiento, con unos 37,2 millones; otros 26,9 millones eran para el nuevo edificio; 15,7 millones para las instalaciones; 7 millones para la urbanización exterior, y los restantes 23,6 millones, al equipamiento.

La superficie de los terrenos en que se propone la ampliación es de unos 40.000 metros cuadrados, "sobre los que se podría construir alrededor de 25.000 metros de edificación y bajo rasante, unos 50.000 metros".

Ello abre la puerta a contar con unas 1.300 plazas de aparcamiento en dos sótanos, que podrían ser hasta 2.000 si se opta por incluir un tercer nivel bajo tierra.

En el análisis municipal se indica que en función del uso que se le dé a la zona ampliada, "podría albergar desde 5.000 personas, como pabellón, y hasta 14.900 como auditorio en pie y gradas".

Estos parámetros permitirían a la capital de la Costa del Sol acoger congresos y eventos que actualmente están fuera de su alcance por las limitaciones del edificio actual.

En relación con el método de construcción, se habla de utilizar muros pantalla para los sótanos de aparcamiento, mientras que la cimentación se desarrollaría con losa, planteándose su estructura de hormigón armado, optimizando su dimensionamiento de la forma más estricta posible.

En cuanto a la edificación sobre rasante, se propone una estructura mixta, de forma que los pilares del conjunto hasta una cierta altura sean de hormigón armado y la estructura de la cubierta se desarrolle con elementos metálicos de acero, todo ello de forma modular, arrastrando la solución ya adoptada en el actual Palacio de Ferias.

Zona 'Meet The Artist' en Comic Con Málaga.

Los acabados exteriores serán de idénticas características a los actuales, mientras que la decoración interior "estará marcada por una cierta austeridad, en la que el color será el elemento determinante de su percepción estética, lo que tiene un coste muy limitado, en lugar de utilizar la piedra como elemento básico de la decoración de los espacios interiores".

Propuesta inicial

Los detalles aquí expuestos coinciden en parte con la idea inicial puesta sobre la mesa por Asenjo en 2006, cuando hablaba de ejecutar un nuevo pabellón, aledaño al actual, con una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados.

Para levantar este nuevo cuerpo, el urbanista pensó en aprovechar el solar ocupado por los aparcamientos. La pérdida de estacionamientos se compensaba con la construcción de dos plantas de estacionamiento bajo la estructura del edificio de nueva planta, con al menos 2.000 plazas.

El Palacio de Ferias y Congresos dispone en la actualidad de un edificio central con 17.000 metros cuadrados de exposiciones (divididos en dos pabellones de 10.800 metros y de 5.969 metros, respectivamente), dos auditorios con capacidad para 900 y 600 personas.

Hay otras dos salas que pueden albergar 450 personas en una extensión de 500 metros cuadrados cada una; seis salas de reuniones con un máximo de 70 personas; un restaurante principal para 1.500 personas, y otras zonas de restauración.