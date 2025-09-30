Pan casero, masa madre y croissants: la tradición artesanal de Francia llega a la calle Mármoles de Málaga

Imagen de la nueva panadería francesa en la calle Mármoles, en Málaga.

La popular calle Mármoles de Málaga suma un nuevo inquilino a su ya amplia oferta comercial y hostelera.

Aún sin una fecha cierta en el calendario, se avecina la apertura de una panadería con seña de identidad propia: La Boulangerie.

Atendiendo al propio término se trata de una panadería francesa, que, como tal, se distingue de otros negocios semejantes por amasar, dar forma y hornear el pan en sus propias instalaciones.

Su enfoque principal es la elaboración de diversos tipos de pan fresco, como la baguette y el croissant, y también puede ofrecer otros productos de bollería y productos salados, como las quiches.

A la espera de conocer en detalle la oferta gastronómica del nuevo local, los responsables del mismo ya avanzan en la propia fachada una de las particularidades de sus productos.

"Nuestro pan es completamente casero, elaborado con masa madre natural, para un sabor auténtico y una textura única", se lee en un destacado cartel en la fachada del inmueble.

En el mismo, se pone el énfasis de que esos panes están elaborados "sin aditivos ni conservantes", reflejando “la tradición artesanal francesa y la calidad hecha a mano”.

El negocio hostelero se localiza casi al lado de Panda Kawaii, la cafetería cosplay abierta meses atrás.

Esta panadería viene a sumarse a la que a finales del pasado mes de mayo abrió Salvador, en la calle Martínez Maldonado.

La presencia de la gastronomía francesa en Málaga no es nueva. Muestra de ello es el proyecto de Théo Sfez y su mujer, Leïla González, que hace algo más de dos años pusieron en marcha Sueño, una pastelería en la zona de Nueva Málaga