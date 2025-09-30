La otra cara de la Comic Con Málaga: los hoteleros hablan de éxito y de una ocupación cercana al 100%

Frente a la polémica desatada en torno a la organización de la Comic Con Málaga 2025, sus largas colas y la saturación del Palacio de Ferias, los datos empresariales y económicos que deja tras de sí la primera edición del evento internacional.

Muestra de ello es el balance que este martes ha dado a conocer la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). La patronal ha valorado muy positivamente la celebración de la San Diego Comic-Con entre el 25 y el 28 de septiembre, destacando que ha permitido elevar la ocupación hotelera por encima del 94%.

"Estamos muy satisfechos con la repercusión en el sector de la celebración de este evento internacional en Málaga", ha apuntado el presidente de la asociación, José Luque, quien considera que sus efectos han sido muy positivos "no sólo por el índice de ocupación hotelera, que se ha acercado al 100% en la capital, sino también por la repercusión económica".

De acuerdo con los datos de Aehcos, la Comic-Con ha generado entre un 12 y un 18% más de impacto económico en los establecimientos hoteleros con respecto a las cifras habituales en estas fechas.

Según los hoteleros, los efectos positivos se han dejado sentir más allá de los establecimientos hoteleros de la capital malagueña, como es el caso de incrementos destacados en el número de reservas en municipios como Estepona, Nerja, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Rincón de la Victoria, entre otros.

Y todo ello gracias a una masiva afluencia a la feria. Los datos facilitados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga concluyen que han pasado por la Comic-Con más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes, lo que supone que las previsiones iniciales se han duplicado.

El impacto económico en la ciudad, por otra parte, se cifra en alrededor de 50 millones de euros.

El evento se ha desarrollado en más de 80.000 metros cuadrados de superficie, entre áreas interiores y exteriores del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y ha supuesto la oferta de más de 300 horas de contenido.