Los grandes números que deja la Comic-Con Málaga 2025: más de 120.000 visitas, 50 millones y colas interminables

La primera edición de la San Diego Comic-Con de Málaga ha tenido sus luces y sombras. Miles de visitantes han recorrido las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, haciendo que se recaudara mucho más dinero de lo recaudado, pero provocando unas largas colas que ha hecho que muchos de los presentes bautizaran el evento como 'Cola-Con'.

Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Wendoline Christie o Luke Evans han sido algunos de los grandes rostros del mundo del cine fantástico que han pasado por el evento y han formado parte de un programa que se ha completado con más de 300 horas de contenidos para todos los públicos.

En cuanto al número de visitas, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han asegurado que han pasado por la Comic-Con Málaga más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes.

Este resultado revela que las previsiones de la organización se han duplicado, puesto que ellos estimaban que en esta primera edición de la Comic-Con en Málaga y fuera de Estados Unidos iban a acudir unas 60.000 personas.

Por otro lado, a nivel económico, el impacto de este evento en la ciudad de Málaga va a ser de 50 millones de euros. Además, se ha llegado a una ocupación hotelera del 100%.

Largas colas para acceder a las instalaciones

El evento ha ido mejor de lo esperado para los organizadores, en lo que a números se refiere, pero también ha habido algunos aspectos negativos que deberán de tener en cuenta para próximas ediciones: el problema de las colas.

En las cuatro jornadas del evento, las colas y las largas esperas han estado presentes en esta Comic-Con. Los fans, que llegaron de diferentes partes de España y del mundo, explicaron en estas esperas que cada día tenían menos paciencia para esperar. De ahí que bautizaran la convención como la 'Cola-Con'.

Además, muchos tenían miedo de sufrir una insolación, al mismo tiempo que sufrían por no poder disfrutar del evento como habían estado planeando durante meses debido a las aglomeraciones de personas.

Cabe señalar que había colas en todos lados, incluido el mostrador de información para poner una hoja de reclamaciones.

A esto también hay que sumar que el primer día no dejaron entrar ni agua ni comida del exterior, algo que disgustó a muchos, pero que solucionaron el segundo día al permitir que se entraran provisiones al evento.

Soluciones para la Comic-Con Málaga 2026

Ante estos problemas ya están trabajando para poner soluciones, según Moreno Bonilla. La intención de los organizadores es diseñar la siguiente edición "con más amplitud, más superficie, de manera que no solamente puedan venir más visitantes, sino que también facilitemos y mejoremos ese objetivo de que podamos movernos con más libertad a través de todo el recinto”, según el presidente de la Junta.

Además, este es uno de sus principales objetivos para las dos próximas Comic-Con porque “es muy previsible que tengamos muchos más visitantes tanto de Estados Unidos como de Europa”.

De igual forma, Alicia Izquierdo, concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, ha asegurado que van "a pedir a la organización en las reuniones de balance y seguimiento mejoras para la edición de 2026 empezando por la reducción de las esperas y el control de los movimientos de los asistentes", tras el "éxito" de esta primera edición.