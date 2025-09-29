El "caos" de la Comic Con Málaga llega al Ayuntamiento: la oposición pide explicaciones

La polémica sobre la primera edición de la Comic Con Málaga, el primer evento de este tipo que se celebra fuera de Estados Unidos, toca a las puertas del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.

El ruido generado en torno al desarrollo de la cita, provocado por la queja de muchos de los asistentes sobre la organización y las enormes colas, ha invitado a dos de los grupos de la oposición municipal a poner sobre la mesa la convocatoria urgente de un Consejo de Administración de Promálaga.

Así lo han anunciado este lunes el portavoz socialista en la Casona del Parque, Daniel Pérez, y la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas. Ambos han denunciado el “caos absoluto” vivido durante la celebración de la San Diego Comic Con Málaga en el Palacio de Ferias.

"Lo que debía ser una gran cita cultural e internacional para proyectar a Málaga en el mapa de la cultura pop ha terminado convertido en un bochorno de repercusión nacional e incluso internacional", ha sostenido Pérez.

En esta misma línea, Morillas ha hablado del "desastre" organizativo del evento, que "pone de manifiesto la necesidad de repensar la política cultural y de eventos de esta ciudad".

"No se puede seguir apostando por grandes escaparates a golpe de talonario mientras se descuida la experiencia de los usuarios y la credibilidad de Málaga como sede de congresos", ha añadido.

Los dos grupos municipales coinciden en la necesidad de que desde el Ayuntamiento se den explicaciones "urgentes" y se asuman responsabilidades ante lo sucedido.

"Los malagueños merecen saber en qué se ha gastado el dinero, cómo se ha planificado un evento de estas dimensiones y por qué se ha fallado en lo más básico: garantizar el acceso de las personas que habían comprado su entrada con meses de antelación", ha opinado Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE.