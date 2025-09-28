Arnold Schwarzenegger se enamora de Málaga en su primera visita: "Es preciosa. Lo que he visto es espectacular"

La San Diego Comic-Con Málaga ha traído hasta la Costa del Sol a Arnold Schwarzenegger. El actor ha sido uno de los encargados de clausurar el evento con una 'masterclass' en la que ha repasado su carrera y también entre bambalinas ha reconocido a diferentes autoridades que Málaga "es una ciudad preciosa".

Esta es la primera vez que Schwarzenegger visita Málaga, pese a su amistad con Antonio Banderas y las paellas que el actor malagueño dice que le ha preparado desde los comienzos de su amistad.

Durante el tiempo que ha estado el actor en el evento, además de subirse al escenario en una 'masterclass' con Antonio Banderas y Álex de la Iglesia, también ha estado unos instantes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Moreno ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en la que él y De la Torre hablan con Schwarzenegger. El actor en el clip les asegura que "Málaga es una ciudad preciosa. No lo he visto todo, pero lo que he visto es espectacular".

Su fama internacional empezó en Almería con 'Conan el Bárbaro'.



Prometió que volvería y lo ha hecho.😜



Arnold @Schwarzenegger vuelve a #Andalucía con la @comicconmalaga.#SDCCMálaga pic.twitter.com/oVQ2kYIv3D — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 28, 2025

El protagonista de Terminator no había visitado Málaga, pero sí que había estado en Andalucía. En concreto, hace 45 años rodando Conan el Bárbaro. Por eso cuando lo llamaron de la Comic-Con Málaga, no dudó en aceptar la invitación.