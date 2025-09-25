Moreno inaugura la Comic-Con de Málaga: "Andalucía es un plató donde se puede desarrollar cualquier fantasía"

La San Diego Comic-Con ha abierto por primera vez sus puertas en Málaga a primera hora de este jueves. Miles de personas han recorrido las instalaciones a lo largo de toda la jornada. Entre los visitantes han estado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y otras autoridades.

"Andalucía es un gran plató de casi 90.000 kilómetros cuadrados donde se puede desarrollar cualquier fantasía", ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención. Al hilo ha añadido que en la región se desarrollan "todos los años grabaciones de series, de cine... En definitiva, fantasías de todo tipo".

De igual forma, se ha alegrado de que la Comic-Con vaya a estar en Málaga durante los próximos tres años, ya que permitirá que todos los andaluces puedan disfrutar la cultura pop. Esto hará que Andalucía sea "la capital cultural pop del mundo".

En este sentido, Moreno ha recordado cuando en 2023 se celebraron en Andalucía la primera gala de los Latin Grammys fuera de EEUU. Ahora, "repetimos esta proeza" al recibir la primera Comic-Con que se celebra fuera de EEUU.

Con este evento Andalucía se va a convertir en "referente de una industria global con tanto potencial como la industria del entretenimiento, la digitalización y la tecnología", ha añadido.

Más de 300 horas de contenido exclusivo

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebra del 25 al 28 de septiembre en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 38 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

El evento espera congregar a 120.000 aficionados en Fycma con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía, en un recinto de 80.000 metros cuadrados que incluye espacios añadidos en el parking del Palacio de Ferias.

Destaca el Hall M, que se consolidará como el gran punto neurálgico de la convención y el escenario principal de los encuentros más esperados; los auditorios, que acogerán charlas y conversaciones con referentes nacionales e internacionales; y un Exhibitor Hall que incluirá expositores, coleccionistas y creadores.

Además, 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas completan los espacios en los que los fans podrán disfrutar de charlas y paneles de sus ídolos y conocerlos de cerca.

La experiencia se completará con el Village, un espacio multidisciplinar al aire libre que sorprenderá a todos con su globo aerostático, un escenario propio lleno de actividades y una variada programación de actuaciones, concursos y sorpresas. Además contará con una amplia y variada oferta gastronómica.