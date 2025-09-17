Avance definitivo para la construcción del nuevo instituto de Soliva, en Málaga: la Junta propone adjudicar la obra

Infografía del nuevo instituto proyectado en el barrio de Soliva, en Málaga capital.

La Junta de Andalucía avanza de manera definitiva en la adjudicación de las obras de construcción del nuevo instituto de Soliva, una de las principales zonas de expansión de Málaga capital y emplazamiento de nuevos residentes.

Tras activar a principios del pasado mes de agosto el concurso para el desarrollo de esta infraestructura educativa, largamente demandada, la Consejería de Educación está en disposición de contratar los trabajos a la empresa Anfrasa.

La suya es la proposición que mejor valoración ha recibido por parte de la mesa encargada de evaluar las diez propuestas empresariales. En concreto, ha logrado 95,74 puntos.

Atendiendo a los documentos oficiales, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la oferta económica realizada asciende a 8.886.001 euros. El plazo de obras es de 24 meses.

A la espera de la formalización definitiva, todo hace indicar que será esta firma la que se encargue de desarrollar un complejo que contará con tres líneas de secundaria obligatoria y cuatro de bachillerato. Esto supone una capacidad total de 640 puestos escolares.

El centro se ubicará muy cerca de la Universidad de Málaga, en una parcela de 13.225 metros cuadrados de superficie y tendrá 4.936 metros cuadrados construidos.

El edificio se distribuirá en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

Detalles del complejo

En la zona docente de secundaria obligatoria habrá 12 aulas polivalentes con capacidad para 360 alumnos y alumnas; un aula de música, dramatización y audiovisuales; un aula de educación plástica y audiovisuales; un aula taller, un aula de apoyo y refuerzo pedagógico, un aula de desdoble y un aula de educación especial con aseo adaptado.

En la zona de bachillerato, el centro dispondrá de ocho aulas polivalentes con 280 plazas, un aula de dibujo, dos aulas de desdoble y dos de apoyo y refuerzo pedagógico.

Habrá también tres laboratorios, uno de los cuales se compartirá con ESO, y un aula de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que se utilizará también como aula de prácticas para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

En la zona docente común habrá diez departamentos, una biblioteca, un gimnasio con vestuarios y un núcleo de aseos.

El área de administración albergará los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, despacho de orientación, despacho para las asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y archivo, así como sala y aseos del profesorado.

La cafetería, el almacén, aseos y vestuarios de uso no docente, el cuarto de limpieza y basura y el cuarto para instalaciones formarán parte de los servicios comunes.

En las zonas exteriores del nuevo IES habrá porche cubierto, dos pistas polideportivas, zona de juegos, huerto, área de estacionamiento para el profesorado, zona ajardinada y una reserva de unos 960 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

El nuevo IES de Soliva contará, además, con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática. Se trata de un sistema ecológico de climatización, alternativo al aire acondicionado convencional, que reduce la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua.

Este sistema irá apoyado, además, por la instalación de placas solares fotovoltaicas que permitirán un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.