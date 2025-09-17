Abren una nueva discoteca en el Centro de Málaga "por y para los malagueños"

El Centro de Málaga estrenará el próximo mes de octubre un nuevo espacio de ocio nocturno: La Sagrada, una discoteca que nace con la idea de ser “de malagueños y para malagueños” y recuperar así la tradición de salir de fiesta en pleno corazón de la ciudad.

El local, situado en la calle Granados, tiene como público objetivo principalmente a los vecinos de Málaga. “Queremos ofrecer una propuesta de ocio nocturno pensada por y para malagueños. Nuestro propósito es atraer de nuevo a un público que, poco a poco, ha ido desapareciendo del centro de su propia ciudad. Además, buscamos impulsar la cultura local y dar visibilidad al talento malagueño”, explican desde la dirección.

Con la música y el ambiente como ejes principales, La Sagrada aspira a consolidarse como un punto de encuentro de referencia para quienes desean redescubrir la vida nocturna en el centro de Málaga.

Una campaña publicitaria “polémica”

La apertura de La Sagrada ha venido precedida de una campaña de comunicación que ha generado debate en redes sociales. Bajo un tono provocador, la estrategia buscaba precisamente llamar la atención sobre la pérdida de vida local en el centro y reivindicar un espacio pensado para el público malagueño.

Los resultados no se han hecho esperar: en pocas semanas, la discoteca ha logrado más de 4.750 seguidores orgánicos en Instagram, superando las 500.000 reproducciones de contenido y alcanzando a más de 220.000 cuentas, además de más de 30.000 interacciones entre comentarios, compartidos y guardados.

Desde la dirección de La Sagrada explican que el proyecto nace con la vocación de “recuperar la noche malagueña y ofrecer un espacio de encuentro para quienes siempre han sentido el centro como su lugar de ocio”. Con programación musical variada, DJs residentes y noches temáticas, el local quiere ofrecer una experiencia cercana, moderna y con identidad propia.