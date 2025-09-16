Grandes constructoras pujan por transformar los Baños del Carmen de Málaga: la nueva playa tendrá 12.700 metros

La largamente deseada obra de regeneración marítima de los Baños del Carmen, uno de los enclaves más populares de Málaga, sigue quemando etapas.

Tras años de espera, el Gobierno de España puso en marcha a mediados del pasado mes de junio el concurso mediante el que contratar las obras, tasadas, de inicio, en 6,1 millones de euros (IVA incluido). El plazo que se maneja es de 9 meses.

Superado el periodo de presentación de ofertas, son nueve las proposiciones recibidas. Buena parte de ellas por parte de alianzas empresariales.

Estas son, de manera precisa, las ofertas:

Acciona Construcción

UTE ACSA, Obras e Infraestructuras-Hermanos Pérez Garrán

UTE Adiante Infraestructuras-Construcciones Maygar

UTE ASCH Infraestructuras y Servicios- Ciomar

Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO)

UTE Dragados-Rialsa Obras

UTE Eiffage Infraestructuras-Retroder

UTE Matias Arrom Bibiloni-COPASA

Vías y Construcciones

El valor de esta operación es significativo, por cuanto busca minimizar los históricos problemas que sufre el antiguo balneario, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), por los temporales.

Las obras planteadas corresponden al tramo comprendido entre la punta del Morlaco y la explanada donde se sitúa el edificio histórico.

De acuerdo con la memoria de la intervención, se prevé la construcción de un acceso provisional consistente en una rampa realizada con todo uno de aportación desde la cota del paseo marítimo hasta la cota de la playa actual, en el extremo de poniente.

Plano de la futura playa de los Baños del Carmen.

Los trabajos de mayor enjundia consisten en la ejecución de un espigón a poniente del tramo de playa con un tramo inicial emergido y otro final sumergido.

Asimismo, se producirá una importante recarga de arena en la playa a poniente de los Baños del Carmen, "sin afectar o tocar la denominada zona de roquedal que rodea la explanada en donde se ubica el edificio".

La previsión es que esta parte de la intervención permita aumentar la superficie útil de la playa de los 2.700 metros cuadrados actuales hasta 12.700 metros. Esto implica un incremento casi cinco veces mayor. El material que se aporte procederá de los arroyos Totalán y Jébar o de trasvases de otras playas.

Referencia histórica

La operación ahora impulsada es clave para recuperar un espacio emblemático como el de los Baños del Carmen.

"Tras una previa petición de propiedad de la playa, al amparo de la Ley de saneamiento de marismas, que fue denegada, se estableció el Balneario en régimen de concesión en el año 1918, en la entonces llamada playa de San Telmo, nombre del monte próximo", se expone en la memoria.

En la misma, se destaca como la importancia del Balneario decayó desde finales de los años 70, sobre todo con la oferta de las nuevas playas de Pedregalejo y El Palo.

Desde la década de los años 80 del siglo pasado y tras la regeneración de las playas a levante de Pedregalejo y El Palo, se viene apreciando la pérdida paulatina de la playa por la falta de aportes de los arroyos próximos, la construcción del paseo marítimo y la interrupción del transporte litoral a levante por la construcción de los espigones de Pedregalejo.

Esto ha hecho que en la actualidad haya quedado una playa residual en el tramo de poniente, cuando antiguamente existía playa en todo el tramo entre el edificio del Balneario y la zona denominada El Morlaco.