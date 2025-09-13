El Metro de Málaga da un paso clave: arranca el proyecto constructivo de arquitectura e instalaciones hacia el Civil

Imagen exterior de la estación del Metro de Málaga en El Perchel.

El contador para que la ampliación del Metro de Málaga hacia el entorno del Hospital Civil tenga listo el proyecto constructivo para la arquitectura de estaciones e instalaciones se pone formalmente en marcha.

Y ello después de que la Junta de Andalucía haya firmado este jueves 11 de septiembre el contrato de redacción de este documento, clave en el futuro del suburbano, con la empresa adjudicataria, Typsa.

Una de las particularidades del procedimiento es que la firma seleccionada tiene por delante un plazo de 13 meses para sentar las bases del diseño final de las estaciones y de todos los elementos necesarios para el futuro funcionamiento de este ramal.

Esto hace que, como pronto, el proyecto constructivo no estará sobre la mesa de la Administración regional antes de mediados de octubre de 2026.

Imagen desde dentro de uno de los nuevos trenes del Metro de Málaga.

La importancia de este contrato es elevada, por cuanto ayudará a definir por completo a nivel constructivo la obra a realizar, tanto a nivel de arquitectura y acabados de las estaciones, como de las instalaciones y sistemas de la prolongación.

Incluirá los 1,8 kilómetros de trazado de la prolongación, incluyendo todos los elementos y todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del metro hasta el Hospital Civil, tanto a nivel de diseño de la nueva ampliación, como de integración con las líneas existentes.

Únicamente no se abordará los asuntos relativos a la seguridad ferroviaria, que se encuadran en otro contrato.

La redacción del proyecto se coordinará con el concesionario que explota actualmente la red, teniendo en cuenta que la línea 1 desde Andalucía Tech a Atarazanas, y la línea 2, desde Palacio de los Deportes hasta Guadalmedina, se encuentran en la actualidad en servicio.

De igual modo, la redacción tendrá en cuenta que la ampliación del Metro desde Guadalmedina está en ejecución, por lo que la base inicial para los trabajos de arquitectura e instalaciones la deben constituir los proyectos de construcción ya redactados por la Agencia de Obra Pública de los tres tramos en los que se ha dividido la ampliación a efectos de su obra civil.

Las actuaciones de arquitectura incluyen las futuras estaciones de Hilera, La Trinidad y Hospital Civil, incluyendo los acabados y terminación de todos sus elementos, como pasillos, escaleras mecánicas y pedestres, ascensores, así como vestíbulo y andén, junto a los pozos de ventilación y el resto de elementos necesarios para el funcionamiento del metro.

Las soluciones arquitectónicas deben ser homogéneas con los tramos actualmente en explotación, y especialmente con las estaciones de reciente puesta en servicio, como la estación de Guadalmedina.

Además, se atenderá a la integración urbana de las estaciones, con un diseño respetuoso y coherente y cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Todos los elementos

En cuanto al diseño y definición de las instalaciones, se contemplan los todos los equipamientos necesarios para la electrificación, incluyendo la subestación de acometida, subestaciones de tracción, centros de transformación, postes y tendido de catenaria, cableados y, en su caso, canalizaciones y otros elementos de instalaciones eléctricas.

También se incluye en este proyecto la definición de las instalaciones de comunicación (comunicaciones tetra, red wifi, scadas, control de accesos, billetaje, circuito cerrado de televisión, sistemas de información al viajero, como megafonía, interfonos o teleindicadores, sistemas de ayuda a la explotación y sistemas embarcados en las unidades del material móvil).

Finalmente, el proyecto abarca el diseño de los elementos electromecánicos de acceso, como escaleras mecánicas y ascensores o sistemas de ventilación, bombeo y drenaje.