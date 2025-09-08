Noche de pánico en La Victoria (Málaga): un incendio arrasa seis viviendas y deja siete afectados

Un brutal incendio en el barrio de La Victoria de Málaga se ha saldado con siete personas afectadas y seis viviendas totalmente destrozadas. Los vecinos huyeron de las llamas por la fachada, dejando a toda la barriada en vilo durante unos minutos. Uno de ellos tuvo que ser evacuado hasta un centro hospitalario para una valoración de los sanitarios.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, los hechos ocurrieron a medianoche en una vivienda en la calle García de Haro. Siete vecinos fueron atendidos por el 061, siendo uno de ellos trasladado. La vivienda en la que se originó el incendio se ha visto afectada en su totalidad y otras cinco han quedado inhabitables.

Al parecer, el fuego se propagó con una rapidez abismal por el edificio. Más de veinte llamadas recibió el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de las llamas. Algunos alertantes declaraban que los vecinos estaban saliendo por la fachada a duras penas huyendo de las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con 4 vehículos autobombas, 2 autoescalas y 2 ligeros. No han trascendido las causas que originaron el fuego hasta el momento, ni la identidad de los heridos.