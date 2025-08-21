Una hamburguesa por tres euros o un 'cubata' por cinco: aún hay precios del pasado en la Feria de Málaga

Desde que comenzó la Feria de Málaga 2025, sus precios han estado en boca de todos. Virales se han hecho cartas donde se ofertaban camperos por casi veinte euros o frituras de pescado por cincuenta, lo que ha echado hacia atrás a muchos malagueños, que han preferido bajar al Real ya cenados.

Sin embargo, aún hay algunas excepciones: casetas en las que aún sobreviven precios que parecen anclados a un pasado pre-Covid, siendo una de las casetas más económicas la de la Peña Carnavalesca El Conservatorio, donde la bebida más cara es una botella de Barbadillo o Tinto por 10 euros (las copas de ambos salen a tres).

Para los abstemios, el agua pequeña tiene un precio de un euro y los refrescos, a dos euros, incluido el Nestea y el Aquarius, que en la mayoría de casetas tienen un sobrecoste. Los cerveceros, por su parte, también pueden estar contentos, con todas las opciones a dos euros.

Pero es que los 'cubatas' también tienen precios muy asequibles: un whisky solo te puede costar 3,50 euros, mientras que un ron-cola o un Larios con limón apenas 5 euros. El Southern confort con Red Bull asciende a los 6,50 euros para los más exquisitos y para los que son más partidarios de ir sorbo a sorbo en la feria, los chupitos de tequila de todos los sabores tienen un precio de dos euros.

Pero, ¿y qué hay de la comida? Sorprendentemente, la caseta también mantiene una muy buena oferta en lo que a comida se refiere. Una hamburguesa te cuesta tres euros; has de sumar cincuenta céntimos a su precio si la quieres completa; y una crestita apenas vale 1,50.

Si vas en familia, igual es interesante la oferta de seis montaditos por 8,50 euros, que acompañados de una bolsa de patatas por un euro o un plato de patatas fritas por 4 pueden servir de cena. Si sois de buen comer en casa, cabe recordar que hay croquetas por 5,50; berenjenas, por 5; o un tomatito picado por 3,50.

Pero más allá de los precios, lo mejor sin duda de esta caseta es que no hay un gran grupo empresarial tras su nombre, sino que la lidera una familia icónica del Carnaval de Málaga, la familia Susi, que se encarga de darle encanto a la caseta con su simpatía. Si al mediodía tienes la opción de comer espetos de sardinas y gambones recién hecho, por la noche, 'la Chana', la entrañable matriarca de la familia, te deleitará con sus hamburguesas.

En tiempos en los que la Feria parece haberse convertido en un lujo, la caseta de la Peña Carnavalesca El Conservatorio se mantiene como un oasis fiel al espíritu popular: precios asequibles, comida casera y el calor de una familia que lleva el carnaval en las venas. Una parada obligada para quienes buscan en el Real algo más que fiesta y no salir con los bolsillos vacíos.