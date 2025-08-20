Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga: Selvática impedía el acceso libre y gratuito
Esta estará clausurada durante 24 horas como medida cautelar por reincidir en no permitir la entrada gratuita.
Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga. En esta ocasión, será Selvática la que cierre durante 24 horas como medida cautelar por reincidir en impedir el acceso libre y gratuito a su interior. No se trata precisamente de la primera caseta que es clausurada por un día por este motivo.
Lo curioso es que la explicación que ha dado la caseta a sus seguidores en redes sociales se ha ceñido a apuntar que cierran "por motivos burocráticos" y que "mañana volverán a la normalidad"
Por ese mismo motivo hace justo un día el Ayuntamiento de Málaga también anunciaba el cierre cautelar de 24 horas de la caseta La Exquisita, “por reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar”.
Un comportamiento que contraviene claramente la Ordenanza de la Feria de Málaga 2025, que indica claramente que ninguna caseta puede obligar a pagar para entrar.
🚨 Cerrada 24h la caseta SELVÁTICA por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito.@feria_malaga #FeriaMLG— Ciudad de Málaga (@malaga) August 20, 2025
Estos cierres vienen a sumarse al decretado este lunes para otras dos casetas: La Bulla, "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", y Jaleo. En cuanto a la medida adoptada sobre esta última, el Ayuntamiento aclaraba este martes que el motivo fue la reincidencia en el "incumplimiento de contar con personal de seguridad, no por impedir el acceso a menores como se indicó erróneamente". En el mensaje, se pide disculpas por la imprecisión.