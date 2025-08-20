Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga: Selvática impedía el acceso libre y gratuito

Nuevo cierre de una caseta en la Feria de Málaga. En esta ocasión, será Selvática la que cierre durante 24 horas como medida cautelar por reincidir en impedir el acceso libre y gratuito a su interior. No se trata precisamente de la primera caseta que es clausurada por un día por este motivo.

Lo curioso es que la explicación que ha dado la caseta a sus seguidores en redes sociales se ha ceñido a apuntar que cierran "por motivos burocráticos" y que "mañana volverán a la normalidad"

Por ese mismo motivo hace justo un día el Ayuntamiento de Málaga también anunciaba el cierre cautelar de 24 horas de la caseta La Exquisita, “por reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar”.