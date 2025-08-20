Málaga activa importantes cortes de tráfico y desvíos en la zona este por unas obras de saneamiento

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este miércoles de las importantes afectaciones al tráfico que se producirán en el Paseo Miramar (distrito Este) y la avenida Pintor Joaquín Sorolla con motivo de unos trabajos por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa).

Las obras a realizar consisten en la sustitución de un tramo de tubería de la red general de saneamiento, que conllevarán cortes y desvíos en distintos puntos hasta el 9 de septiembre, en tres fases.

Desde este miércoles y hasta el domingo 24, permanecerá cortado al tráfico el tramo del Paseo Miramar comprendido entre la avenida Pintor Joaquín Sorolla y la calle San Vicente de Paúl.

Esta circunstancia va a obligar a desviar la circulación por Paseo de Sancha, Paseo Salvador Rueda y Carril de los Niños. Esta limitación a la circulación también afecta a las líneas 32 y C3 de la EMT.

Desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre, continuará el corte total del mismo tramo del Paseo Miramar y se procederá igualmente al corte de la calzada en sentido Centro del tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla entre Marcos de Obregón y el Paseo Miramar. Como alternativa, se recomienda el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta la calle Idris.

Desde el 2 hasta el 9 de septiembre, continuará el corte del citado tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla.