Vertido de aguas residuales en la zona este de Málaga: Emasa lo soluciona y confirma que el baño es seguro

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha detectado un vertido de aguas residuales al mar a través de un colector que conecta con la estación de bombeo de Gálica (distrito Este) y el emisario submarino situado en ese punto.

Ante esta incidencia, provocada por el atoro de un tramo del citado colector y que ya quedó resuelto de forma inmediata la mañana del lunes, se informó a la Junta de Andalucía, tal y como establece el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Desde entonces, también se han tomado muestras diarias tanto en ese punto como en otras playas del municipio, registrándose en las analíticas de ayer en la cala situada a la derecha del arroyo Gálica parámetros dentro de los niveles admisibles y coherentes con periodos de alta afluencia en las playas, sin que en ningún momento haya habido que contraindicar el baño.

Desde el momento del aviso se ha estado revisando la red de colectores y de estaciones de bombeo y tomando muestras del agua de mar. Una vez arreglada la avería, se seguirán tomando muestras y monitorizando la red para asegurar que el agua de mar vuelve a su estado normal.

El vertido, al ser de bajo caudal y producirse a través de un emisario submarino a 261 metros de la costa, ha tenido una repercusión limitada.

Los protocolos prescriben una toma de muestras cada 15 días en 17 puntos a lo largo de la costa, monitorización continua y respuesta inmediata ante cualquier aviso.

Emasa, además de mantener activos todos los protocolos y comprobaciones hasta recuperar la normalidad, está trabajando en reforzar el sistema de control para que este tipo de incidencias no se vuelva a producir.