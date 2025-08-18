El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en el paraje Monte Coronado en Málaga capital
Más información: El Infoca da por extinguido el incendio forestal en Mijas: la causa es una colilla mal apagada.
Málaga capital registra un nuevo incendio forestal. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) trabajan en estos momentos para extinguir las llamas en el paraje Monte Coronado que ha sido estabilizado a las 20.15 horas.
El fuego, según han informado desde el Plan Infoca, a través de sus redes sociales, se ha declarado a las 19.14 horas en un paraje cercano a la barriada de la Palma-Palmilla.
📆 18/08/2025 🕜 19.14 h.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 18, 2025
🔴 ACTIVO | Incendio en #Málaga#IFMálaga, en paraje "Monte Coronado"
MEDIOS:
🚁 1 ligero, 1 pesado
👩🚒 2 grupos bomberos forestales, 2 #BRICA, 2 #TOP, 1 #AAMM
🚒 2 autobombas pic.twitter.com/zMFCnYFghl
Hasta la zona se trasladaron un helicóptero ligero y otro pesado, dos grupos de bomberos forestales, dos BRICA, dos TOP, un AAMM y dos autobombas.
Ahora están trabajando un helicóptero ligero, tres grupos de bomberos forestales, un TOP, un AAMM y una autobomba.