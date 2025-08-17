Más de 1.000 personas ya han utilizado TuFerIA, el asistente oficial por WhatsApp de la Feria de Málaga

La Feria de Málaga 2025 ha arrancado con una novedad tecnológica pionera: TuFerIA, el asistente oficial por WhatsApp, que en su primer día ya ha sido utilizado por más de 1.000 personas, generando más de 8.000 interacciones en apenas 24 horas.

TuFerIA permite a malagueños y visitantes acceder en tiempo real a información sobre casetas, conciertos, programación oficial, transporte, gastronomía, incidencias y consejos prácticos para disfrutar de la feria. Todo ello con un estilo malagueño, cercano y adaptado al lenguaje de la fiesta.

Este innovador proyecto, desarrollado por la tecnológica malagueña Internalia Group, convierte a Málaga en la primera ciudad de España que integra un asistente oficial por WhatsApp en una feria de esta magnitud.

"TuFerIA demuestra cómo la tradición y la innovación pueden convivir. Málaga vuelve a situarse a la vanguardia, ofreciendo una experiencia más accesible, segura y enriquecedora para todos los que disfrutan de nuestra feria", ha señalado Francisco Orellana, CEO de Internalia Group.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Málaga, Asociación del Centro Histórico, Federación Malagueña de Peñas, así como la colaboración de medios de comunicación, entidades locales y referentes del sector turístico que refuerzan su valor como proyecto innovador de ciudad.

Tecnología malagueña para una feria global

Detrás de TuFerIA hay un sistema de inteligencia artificial adaptado al contexto local, capaz de responder con precisión y cercanía a miles de consultas simultáneas. Además, integra funcionalidades exclusivas como:

Mapeo en tiempo real de la feria mediante Working Day Suite.

Recomendaciones personalizadas según el perfil del usuario .

Mensajes de prevención y seguridad ( #HazloBien ).

Sorpresas interactivas con estilo propio malagueño.

TuFerIA está disponible para cualquier persona, de manera gratuita, a través del siguiente enlace directo de WhatsApp:

https://wa.me/message/YLCLSBWSMNOQA1