El lujo de comer en la Feria de Málaga: boquerones a 18 euros; campero a 19,5; fritura a 50

Imagen de archivo de algunos platos de comida en la Feria de Málaga. Adrián Gámiz

A nadie puede sorprenderle que con motivo de la Feria de Málaga los precios que se cobran por según qué platos crecen de manera desorbitada. La máxima de la oferta y la demanda se potencia hasta el extremo en una fiesta a la que acuden varios millones de personas año tras año.

Un simple paseo por el Real de Cortijo de Torres, cuyo protagonismo se incrementa de manera clara edición tras edición, permite confirmar la evidencia.

La presencia masiva de negocios hosteleros en el recinto, que contrasta con la imagen cuasi desértica de no hace muchos años, permite constatar la existencia de no pocas casetas donde pararse a almorzar puede convertirse en todo un lujo.

El análisis de las cartas de algunos de estos establecimientos permite al comensal de turno disipar cualquier duda al respecto. Una primera realidad es que la histórica La Canasta, una de las grandes firmas del sector en la capital de la Costa del Sol, mantiene intactos los 19,5 euros que ya cobró el año pasado por su famoso campero.

Por más que el plato está adecuadamente aderezado, la realidad es que el precio manejado contrasta severamente con lo que habitualmente se cobra en la ciudad por un plato tan popular como económico.

Los citados 19,5 euros son el precio estándar fijado para los populares bocadillos malagueños, que estén rellenos de asado de ternera, de pollo confitado o de hamburguesa. Y si decide acompañarlo de una buena cerveza o un tinto de verano debe saber que ha de sumar a la cuenta otros 6 euros.

En este mismo local se puede encontrar una tabla flamenca, con un amplio surtido con jamón de bellota, pollo, salmón y asado de ternera, entre otros elementos, por 27 euros.

No es el único punto de referencia gastronómica en Cortijo de Torres. Quien opte por aprovechar su presencia en la Feria para comer pescaíto frito que sepa que puede encontrar una fritura por 50 euros.

Siendo particularmente significativo este precio, la carta de la Peña Los Ángeles no tiene desperdicio. La ración de boquerones fritos se paga a 18 euros. Es el precio fijado, además, para una ración de puntillitas, de cazón en adobo… Si quiere una ración de gambas a la plancha, 35 euros.

Aunque la mirada se va de manera directa a estos platos concretos, la realidad es que el Real presenta una amplísima oferta culinaria. Y dentro de todo el mapa de casetas hay algunas que son mucho más económicas.