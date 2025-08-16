Los cruceristas toman la Feria de Málaga este domingo: se esperan hasta 10.500 a bordo de cuatro barcos

Imagen de archivo de dos cruceros atracados en el puerto de Málaga.

El Puerto de Málaga recibirá un total de diez escalas de cruceros durante la segunda quincena de agosto. En concreto, están previstas entre el 17 y el 27 de agosto.

Así, el día en que más buques coinciden en el recinto portuario es este domingo, 17 de agosto, precisamente, el primer fin de semana de la Feria de Málaga. Serán en total cuatro cruceros.

Se trata de Silver Whisper con capacidad máxima para 623 pasajeros; Mein Schiff Relax, con capacidad máxima para 5.000 pasajeros; MSC Música, con capacidad máxima para 3.605 pasajeros; y Ambience, con capacidad máxima para 1.400 pasajeros.

El martes, 19 de agosto, llegarán dos: Carnival Miracle, que realizará su primera escala y tiene capacidad máxima para 2.680 pasajeros; y Aidacosma, de Aida Cruises, con capacidad máxima para 6.880 pasajeros.

Los días 22, 23, 24 y 27 de agosto llegarán al puerto un crucero por día. Se trata, en primer lugar, de Arvia, con capacidad máxima para 5.200 pasajeros; y un día más tarde, el 23 de agosto, llegará Aidastella con capacidad máxima para 2.700 pasajeros.

Posteriormente, el domingo, 24 de agosto, llegará al puerto malagueño el Silver Ray con capacidad máxima para 600 pasajeros y el miércoles, 27 de agosto, lo hará MSC Música, con capacidad máxima para 3.605 pasajeros.